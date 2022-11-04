Ошукав пенсіонерів на майже 2 мільйони гривень: шахрая на Волині засудили до 11 років тюрми

За наполегливої позиції прокурорів Луцької окружної прокуратури суд визнав 35-річного уродженця Полтавщини винуватим у вчиненні на Волині шахрайств та грабежу в особливо великих розмірах.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Раніше судимий (у тому числі за убивство) чоловік разом із не встановленими наразі спільниками реалізовував схему шахрайства «Ваш родич потрапив у ДТП».До жертв – переважно людей похилого віку – телефонував нібито лікар, який повідомляв прикру новину – хтось із рідних абонента втрапив у ДТП та потребує терміново дороговартісної операції. Звісно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню.Налякані потерпілі віддавали усю наявну готівку шахраю, вважаючи, що таким чином рятують рідних.Так, упродовж жовтня 2022 року жертвою ошуканця стали троє жителів Луцька, двоє з яких добровільно віддали йому 3500 та 2400 доларів США.Ще в однієї жінки зловмисник відібрав 50 000 доларів США. Невдовзі після вчинення цього злочину його затримали – і відтоді він перебуває під вартою.Покаранням для ошуканця, згідно із вироком суду, стали 11 років позбавлення волі із конфіскацією майна.Прокурори укотре звертаються до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки псевдолікарів чи "правоохоронців", які розповідають, що ваш близький родич втрапив у лікарню чи поліцію і, аби залагодити справу, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у таких випадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників, бо лише ваша пильність та здоровий глузд убереже вас від того, щоб не стати жертвою шахрайства.