З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком

Миколою Пащуком.



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Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі та жителі громади.



Наш земляк загинув 4 травня 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Луганщині.



Микола Пащук був штаб-сержантом 100-ї окремої бригади територіальної оборони.



У неділю, 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.



В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки.



"Він боровся, як Герой та помер, як Герой", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, Микола Пащук





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 7 травня жителі Ківерцівської громади попрощалися ще з одним Героєм -Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі та жителі громади.Наш земляк загинув 4 травня 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Луганщині.Микола Пащук був штаб-сержантом 100-ї окремої бригади територіальної оборони.У неділю, 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки."Він боровся, як Герой та помер, як Герой", - йдеться у дописі.Нагадаємо, Микола Пащук загинув внаслідок множинних осколкових поранень у населеному пункті Діброва Кремінського району Луганської області.

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