З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком

З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком
У неділю, 7 травня жителі Ківерцівської громади попрощалися ще з одним Героєм - Миколою Пащуком.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.

Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі та жителі громади.

Наш земляк загинув 4 травня 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Луганщині.

Микола Пащук був штаб-сержантом 100-ї окремої бригади територіальної оборони.

У неділю, 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.

В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки.

"Він боровся, як Герой та помер, як Герой", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Микола Пащук загинув внаслідок множинних осколкових поранень у населеному пункті Діброва Кремінського району Луганської області.

З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком


З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком


З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком


З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком


З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком

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Теги: війна, Росія, Україна
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