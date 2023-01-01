З квітами та навколішки: на Волині попрощалися із Героєм Миколою Пащуком
Сьогодні, 16:10
У неділю, 7 травня жителі Ківерцівської громади попрощалися ще з одним Героєм - Миколою Пащуком.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.
Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі та жителі громади.
Наш земляк загинув 4 травня 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Луганщині.
Микола Пащук був штаб-сержантом 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
У неділю, 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки.
"Він боровся, як Герой та помер, як Герой", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Микола Пащук загинув внаслідок множинних осколкових поранень у населеному пункті Діброва Кремінського району Луганської області.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці міської ради.
Віддати шану оборонцю прийшли рідні, військовослужбовці, представники влади, друзі та жителі громади.
Наш земляк загинув 4 травня 2023 року, захищаючи Батьківщину, при виконанні бойового завдання на Луганщині.
Микола Пащук був штаб-сержантом 100-ї окремої бригади територіальної оборони.
У неділю, 7 травня відбулася заупокійна панахида за загиблим Героєм та громадське прощання.
В останню путь проводили загиблого зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки.
"Він боровся, як Герой та помер, як Герой", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Микола Пащук загинув внаслідок множинних осколкових поранень у населеному пункті Діброва Кремінського району Луганської області.
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