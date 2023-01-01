На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Пащук

На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Пащук
На війні з російськими окупантами загинув житель міста Ківерці головний сержант 1 стрілецького взводу, штаб-сержант стрілецької роти 100 окремої бригади територіальної оборони Пащук Микола Володимирович, 1975 року народження.

Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.

"Героїчна смерть настала 4 травня 2023 року внаслідок множинних осколкових поранень у населеному пункті Діброва Кремінського району Луганської області. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким захисника, розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Слава Герою! Вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату та час зустрічі живим коридором, церемонії прощання із захисником України буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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