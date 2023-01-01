На Луганщині загинув Герой з Волині Микола Пащук

Пащук Микола Володимирович, 1975 року народження.



Про це



"Героїчна смерть настала 4 травня 2023 року внаслідок множинних осколкових поранень у населеному пункті Діброва Кремінського району Луганської області. Приносимо щирі співчуття рідним та близьким захисника, розділяємо Ваш біль та схиляємо голови в глибокій скорботі. Слава Герою! Вічна пам’ять!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про дату та час зустрічі живим коридором, церемонії прощання із захисником України буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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