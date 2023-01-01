У Луцьку посеред вулиці грабіжник вирвав у чоловіка сумку та втік

У Луцьку посеред вулиці грабіжник вирвав у чоловіка сумку та втік
У Луцьку поліцейські оперативно затримали грабіжника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора вдень, 4 травня, до Луцького районного управління поліції звернувся 37-річний місцевий житель та повідомив, що близько 14 години невідомий чоловік посеред вулиці вирвав з плеча сумку із його особистими речами та мобільним телефоном і втік.

Оперативники спільно із дільничними офіцерами поліції протягом декількох годин встановили особу зловмисника. Ним виявився 36-річний лучанин. Викрадені речі вилучили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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Теги: Лучанин, грабіж, поліція, сумка
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