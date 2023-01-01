Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО

Егілса Левітса.



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Прапор, сувеніри та подяки від воїнів нашої Князівської бригади латвійські волонтери Артурс Крістлібс та Айгарс Лосс передали главі Латвії у Ризькому замку, де президент Латвійської Республіки вручив їм державні нагороди за постійну підтримку України.



Напередодні у Волинській обласній державній адміністрації латвійським волонтерам було вручено відзнаки Президента України «За оборону України».



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