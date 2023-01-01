Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО

Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО
Мотиваційний прапор нашої 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого став одним із подарунків для президента Латвії Егілса Левітса.

Про це повідомили на сторінці бригади.

Прапор, сувеніри та подяки від воїнів нашої Князівської бригади латвійські волонтери Артурс Крістлібс та Айгарс Лосс передали главі Латвії у Ризькому замку, де президент Латвійської Республіки вручив їм державні нагороди за постійну підтримку України.

Напередодні у Волинській обласній державній адміністрації латвійським волонтерам було вручено відзнаки Президента України «За оборону України».
Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО
Прапор волинської бригади волонтери передали президенту Латвії. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, бригада, Латвія, прапор
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