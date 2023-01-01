У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Внаслідок автопригоди 32-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 4 травня, близько 14:30 на перехресті проспектів Молоді та Відродження відбулось зіткнення автомобіля «Volkswagen Passat» та мопеда «Viper».Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок автопригоди 32-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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