У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО

У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО
Вчора, 4 травня, близько 14:30 на перехресті проспектів Молоді та Відродження відбулось зіткнення автомобіля «Volkswagen Passat» та мопеда «Viper».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди 32-річний водій мопеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО
У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО
У Луцьку водій мопеда зіткнувся з автівкою: його госпіталізували. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, водій, мопед
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