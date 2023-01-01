Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого на війні депутата сільради

Віталій Козачук, який загинув 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.



Про це повідомили у Вишнівській громаді.



Кортеж із загиблим сьогодні прибуде до села Штунь, а чин поховання Героя відбудеться 6 травня у його рідному селі Запілля.



Жителів громади просять гідно провести захисника, який віддав життя за свободу та незалежність України в бою.



З 5 травня у громаді оголосилоли триденну жалобу за полеглим бійцем. На всіх будівлях та спорудах сільської ради, а також в установах, організаціях та підприємствах вивісять блакитно-жовті стяги з чорною стрічкою та обмежать всі масові заходи.



Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 5 травня, додому назавжди повернеться захисник України - депутат Вишнівської сільської ради 8 скликання від Штунського старостинського округу, який загинув 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.Про це повідомили у Вишнівській громаді.Кортеж із загиблим сьогодні прибуде до села Штунь, а чин поховання Героя відбудеться 6 травня у його рідному селі Запілля.Жителів громади просять гідно провести захисника, який віддав життя за свободу та незалежність України в бою.З 5 травня у громаді оголосилоли триденну жалобу за полеглим бійцем. На всіх будівлях та спорудах сільської ради, а також в установах, організаціях та підприємствах вивісять блакитно-жовті стяги з чорною стрічкою та обмежать всі масові заходи.Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу , 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.

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