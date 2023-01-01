Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого на війні депутата сільради
Сьогодні, 13:03
Сьогодні, 5 травня, додому назавжди повернеться захисник України - депутат Вишнівської сільської ради 8 скликання від Штунського старостинського округу Віталій Козачук, який загинув 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Кортеж із загиблим сьогодні прибуде до села Штунь, а чин поховання Героя відбудеться 6 травня у його рідному селі Запілля.
Жителів громади просять гідно провести захисника, який віддав життя за свободу та незалежність України в бою.
З 5 травня у громаді оголосилоли триденну жалобу за полеглим бійцем. На всіх будівлях та спорудах сільської ради, а також в установах, організаціях та підприємствах вивісять блакитно-жовті стяги з чорною стрічкою та обмежать всі масові заходи.
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу, 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Вишнівській громаді.
Кортеж із загиблим сьогодні прибуде до села Штунь, а чин поховання Героя відбудеться 6 травня у його рідному селі Запілля.
Жителів громади просять гідно провести захисника, який віддав життя за свободу та незалежність України в бою.
З 5 травня у громаді оголосилоли триденну жалобу за полеглим бійцем. На всіх будівлях та спорудах сільської ради, а також в установах, організаціях та підприємствах вивісять блакитно-жовті стяги з чорною стрічкою та обмежать всі масові заходи.
Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу, 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині п'яний далекобійник наїхав на перешкоду та зіткнувся з іншою вантажівкою. ФОТО
Сьогодні, 13:05
Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого на війні депутата сільради
Сьогодні, 13:03
Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Медіа