Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого на війні депутата сільради

Сьогодні на Волині зустрінуть загиблого на війні депутата сільради
Сьогодні, 5 травня, додому назавжди повернеться захисник України - депутат Вишнівської сільської ради 8 скликання від Штунського старостинського округу Віталій Козачук, який загинув 2 травня поблизу населеного пункту Богданівка.

Про це повідомили у Вишнівській громаді.

Кортеж із загиблим сьогодні прибуде до села Штунь, а чин поховання Героя відбудеться 6 травня у його рідному селі Запілля.

Жителів громади просять гідно провести захисника, який віддав життя за свободу та незалежність України в бою.

З 5 травня у громаді оголосилоли триденну жалобу за полеглим бійцем. На всіх будівлях та спорудах сільської ради, а також в установах, організаціях та підприємствах вивісять блакитно-жовті стяги з чорною стрічкою та обмежать всі масові заходи.

Нагадаємо, з перших днів повномасштабного вторгнення, Віталій боронив нашу державу, 25 лютого 2022 року вступив до лав роти охорони, а вже з листопада 2022 року був мобілізований.

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Теги: війна, Росія, Україна
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