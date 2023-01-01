Захищаючи незалежність України, віддав своє життя Герой з Волині Євген Поремчук

Поремчука Євгена Анатолійовича, 1993 року народження, жителя села Деревок Камінь-Каширського району.



Про це Олег Кух.



"Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військового. Вічна пам'ять та шана воїну-захиснику!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 квітня стало відомо, що обірвалося життя ще одного воїна-захисника –, 1993 року народження, жителя села Деревок Камінь-Каширського району.Про це повідомив голова Любешівської громади"Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військового. Вічна пам'ять та шана воїну-захиснику!" - йдеться в повідомленні.

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