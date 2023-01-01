Захищаючи незалежність України, віддав своє життя Герой з Волині Євген Поремчук
Сьогодні, 13:22
27 квітня стало відомо, що обірвалося життя ще одного воїна-захисника – Поремчука Євгена Анатолійовича, 1993 року народження, жителя села Деревок Камінь-Каширського району.
Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.
"Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військового. Вічна пам'ять та шана воїну-захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Любешівської громади Олег Кух.
"Євген став на захист країни у перші місяці повномасштабної війни - 18 березня 2022 року. Був учасником АТО. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військового. Вічна пам'ять та шана воїну-захиснику!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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