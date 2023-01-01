Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області
Сьогодні, 14:07
Російська авіація 5 травня знову атакувала Херсонську область керованими авіабомбами – зафіксовано чотири "прильоти", зруйнована церква, поранена людина.
Про це повідомляє Херсонська ОВА у телеграмі.
Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.
У Веселому через обстріл зруйновані будівлю церкви та пошкоджені оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.
Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 20 житлових будинків.
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Про це повідомляє Херсонська ОВА у телеграмі.
Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.
У Веселому через обстріл зруйновані будівлю церкви та пошкоджені оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.
Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 20 житлових будинків.
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