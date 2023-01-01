Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області





Про це повідомляє Херсонська ОВА у телеграмі.



Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.



У Веселому через обстріл зруйновані будівлю церкви та пошкоджені оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.



Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 20 житлових будинків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська авіація 5 травня знову атакувала Херсонську область керованими авіабомбами – зафіксовано чотири "прильоти", зруйнована церква, поранена людина.Про це повідомляє Херсонська ОВА у телеграмі.Окупанти били по селах Веселе та Козацьке Новокаховської громади.У Веселому через обстріл зруйновані будівлю церкви та пошкоджені оселі місцевих жителів. Одна людина дістала поранення, її шпиталізували до Херсона.Загалом росіяни у згаданих населених пунктах понівечили близько 20 житлових будинків.

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