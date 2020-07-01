На Волині двоє посадовців вимагали «данину» за безперешкодний вилов риби. ФОТО
Сьогодні, 14:00
Викрили двох посадовців управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області, які вимагали «данину» за безперешкодний вилов риби.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури двом посадовцям управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.
За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів вимагали й одержували з громадянина «данину» за безперешкодний вилов риби та не притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності в разі виявлення під час рейдів порушення ним вимог чинного законодавства.
Посадовців затримали 2 травня 2023 року під час одержання чергового траншу – 10 000 гривень.
У ході санкціонованих судом обшуків у оселях та службових кабінетах обох фігурантів вилучені кошти, одержані як неправомірна вигода.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про відсторонення їх від займаних посад.
Викрили їх за оперативного супроводу працівників УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури двом посадовцям управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.
За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів вимагали й одержували з громадянина «данину» за безперешкодний вилов риби та не притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності в разі виявлення під час рейдів порушення ним вимог чинного законодавства.
Посадовців затримали 2 травня 2023 року під час одержання чергового траншу – 10 000 гривень.
У ході санкціонованих судом обшуків у оселях та службових кабінетах обох фігурантів вилучені кошти, одержані як неправомірна вигода.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про відсторонення їх від займаних посад.
Викрили їх за оперативного супроводу працівників УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.
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