На Волині двоє посадовців вимагали «данину» за безперешкодний вилов риби. ФОТО

На Волині двоє посадовців вимагали «данину» за безперешкодний вилов риби. ФОТО
Викрили двох посадовців управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області, які вимагали «данину» за безперешкодний вилов риби.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Волинської обласної прокуратури двом посадовцям управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Волинській області повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, заступник начальника управління та заступник начальника одного із відділів вимагали й одержували з громадянина «данину» за безперешкодний вилов риби та не притягнення до адміністративної і кримінальної відповідальності в разі виявлення під час рейдів порушення ним вимог чинного законодавства.

Посадовців затримали 2 травня 2023 року під час одержання чергового траншу – 10 000 гривень.
На Волині двоє посадовців вимагали «данину» за безперешкодний вилов риби. ФОТО

У ході санкціонованих судом обшуків у оселях та службових кабінетах обох фігурантів вилучені кошти, одержані як неправомірна вигода.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та про відсторонення їх від займаних посад.

Викрили їх за оперативного супроводу працівників УСР у Волинській області ДСР Національної поліції України.


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Теги: Волинь, посадовці, риба, хабар
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