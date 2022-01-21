На Волині п'яний далекобійник наїхав на перешкоду та зіткнувся з іншою вантажівкою. ФОТО

На Волині нетверезий далекобійник скоїв ДТП.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 4 травня, близько 23:30 на службовий планшет одного з екіпажів ковельських патрульних прийшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Коли поліцейські прибули на місце події, то виявили автопригоду за участю двох вантажних автомобілів.Інспектори з’ясували, що водій вантажівки DAF був неуважний, не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на бетонну перешкоду, встановлену для звуження проїзної частини та примусового зниження швидкості на блок-посту. Після цього керманич здійснив зіткнення з транспортним засобом Skania.Під час спілкування у винуватця автопригоди патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на приладі Drager на місці події. Результат становив 1,4 проміле.На керманича поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 130 та ст. 124 КУпАП.