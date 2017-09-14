Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом. ФОТО

Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом. ФОТО
Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом, державним секретарем Брюссельського столичного регіону Паскалем Сметом та делегацією бельгійської столиці.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Філіп Клоз передав від столиці Бельгії дві сучасні карети швидкої допомоги. Ці швидкі допомагатимуть рятувати здоров’я та життя мирних мешканців Києва, які страждають від постійних масованих атак з боку російських варварів. Також Київ отримав 20 колісних крісел для переміщення пацієнтів, які не можуть рухатися самостійно. Їх передамо в один з медзакладів міста, де лікуються поранені військові", - йдеться в дописі Кличка.

Мер Києва додає, що рівно рік тому Філіп Клоз відвідував Київ, щоб підтримати його жителів. І тоді він теж передав українській столиці дві машини швидкої допомоги, медикаменти та обладнання.

Міська влада Брюсселя та уряд Бельгії допомагають постраждалим від російської навали містам України. Бельгія надала прихисток тисячам українських біженців, які рятуються від війни. Також надає їм необхідну медичну і соціальну допомогу.

А у листопаді минулого року у Брюсселі відбувся Інвестиційний форум Києва. Організувати його і зібрати потенційних інвесторів, які хочуть допомогти Києву та Україні, запропонував саме мер Брюсселя Філіп Клоз. За підсумками форуму низка європейських міст підписали спільну "Декларацію про взаєморозуміння в підтримці реконструкції та сталого розвитку Києва".

"Відбулася наша онлайн-зустріч з підписантами цього документу та презентація проектів, в реалізації яких Київ потребує допомоги партнерів. Під час візиту до України делегація Брюсселя вже відвідала постраждалі від російських варварів передмістя Києва. А також побуває в одній із київських комунальних лікарень та реабілітаційному центрі. Також разом з мером Брюсселя ми започаткуємо «Алею друзів Києва» на Володимирській гірці та висадимо дерева", - зауважив Володимир Кличко.

Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом. ФОТО


Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом. ФОТО


Кличко зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом. ФОТО





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Теги: Віталій Кличко, Київ, Брюссель, допомога
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