Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони

Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони
Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ворог протягом багатьох місяців зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна, Бахмут
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