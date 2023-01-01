Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони





Про це Ганна Маляр.



"Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня.Про це повідомила заступниця міністра оборони України"Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що ворог протягом багатьох місяців зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку

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