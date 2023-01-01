Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони
Сьогодні, 14:15
Ворог з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ворог протягом багатьох місяців зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
"Задля виконання цієї задачі вони стягують вагнерівців з інших напрямків і замінюють ними штурмові загони десантників, які зараз воюють на Бахмутському напрямку. Наші бійці не дають ворогу прорвати оборону. Крім того, вогнем української артилерії були знищені місця зберігання боєприпасів вагнерівців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ворог протягом багатьох місяців зосереджує зусилля на Бахмутському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Суддю з Луцька урочисто провели у відставку
Сьогодні, 15:15
У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Росія з усіх сил намагається взяти Бахмут під контроль до 9 травня, – Міноборони
Сьогодні, 14:15
Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області
Сьогодні, 14:07
Медіа