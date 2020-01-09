Суддю з Луцька урочисто провели у відставку

Кирилюк.



Колеги теплими словами та гучними оплесками подякували Валентині Кирилюк за багаторічну працю, -



Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 05 травня 2023 року, пішла у відставку суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ВалентинаКолеги теплими словами та гучними оплесками подякували Валентині Кирилюк за багаторічну працю, - йдеться на сторінці суду.Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.Нагадаємо, суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Валентина Кирилюк подала у відставку. У зв'язку з цим, рішенням Вищої ради правосуддя від 25 квітня 2023 року її звільнили з посади.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію