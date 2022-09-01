На Волині розшукують 21-річного шахрая з Харкова. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



Співробітники управління кіберполіції в Харківській області ДКП НПУ розшукують Радюкова В’ячеслава Олександровича, 29 січня 2002 року народження, жителя Харкова, за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.



Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170 см, спортивної статури, очі світлі, волосся темне.



За інформацією може перебувати на території Волинської області.



"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 097-902-92-42, 096-957-26-27 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція розшукує 21-річного харків’янина за скоєння шахрайства.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Співробітники управління кіберполіції в Харківській області ДКП НПУ розшукують, 29 січня 2002 року народження, жителя Харкова, за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.на вигляд 25 років, зріст 170 см, спортивної статури, очі світлі, волосся темне.За інформацією може перебувати на території Волинської області."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 097-902-92-42, 096-957-26-27 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться в повідомленні.

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