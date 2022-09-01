На Волині розшукують 21-річного шахрая з Харкова. ФОТО
Сьогодні, 15:36
Поліція розшукує 21-річного харків’янина за скоєння шахрайства.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники управління кіберполіції в Харківській області ДКП НПУ розшукують Радюкова В’ячеслава Олександровича, 29 січня 2002 року народження, жителя Харкова, за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170 см, спортивної статури, очі світлі, волосся темне.
За інформацією може перебувати на території Волинської області.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 097-902-92-42, 096-957-26-27 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники управління кіберполіції в Харківській області ДКП НПУ розшукують Радюкова В’ячеслава Олександровича, 29 січня 2002 року народження, жителя Харкова, за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170 см, спортивної статури, очі світлі, волосся темне.
За інформацією може перебувати на території Волинської області.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 097-902-92-42, 096-957-26-27 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться в повідомленні.
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