На Волині розшукують 21-річного шахрая з Харкова. ФОТО

На Волині розшукують 21-річного шахрая з Харкова. ФОТО
Поліція розшукує 21-річного харків’янина за скоєння шахрайства.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники управління кіберполіції в Харківській області ДКП НПУ розшукують Радюкова В’ячеслава Олександровича, 29 січня 2002 року народження, жителя Харкова, за скоєння особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.3, ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Прикмети: на вигляд 25 років, зріст 170 см, спортивної статури, очі світлі, волосся темне.

За інформацією може перебувати на території Волинської області.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про розшукуваного, повідомити поліцію за номерами телефонів: 097-902-92-42, 096-957-26-27 або 102. Конфіденційність гарантована", - йдеться в повідомленні.
На Волині розшукують 21-річного шахрая з Харкова. ФОТО

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Теги: Шахрай, Волинь, розшук
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