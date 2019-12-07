У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО

У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО
У Луцьку сьогодні, 5 травня, на вулиці Гордіюк трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформацію підтвердили у секторі комунікацій поліції Волині.

Як прокоментували у поліції, водійка автомобіля Skoda на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на 16-річного хлопця.

Він - у лікарні, на місці працює слідчо-оперативна група.

Деталі - згодом.
У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО
У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО
У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, Гордіюк
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