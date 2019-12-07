У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформацію підтвердили у секторі комунікацій поліції Волині.



Як прокоментували у поліції, водійка автомобіля Skoda на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на 16-річного хлопця.



Він - у лікарні, на місці працює слідчо-оперативна група.



Деталі - згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку сьогодні, 5 травня, на вулиці Гордіюк трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про цеповідомили очевидці.Інформацію підтвердили у секторі комунікацій поліції Волині.Як прокоментували у поліції, водійка автомобіля Skoda на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на 16-річного хлопця.Він - у лікарні, на місці працює слідчо-оперативна група.Деталі - згодом.

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