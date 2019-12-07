У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 15:57
У Луцьку сьогодні, 5 травня, на вулиці Гордіюк трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікацій поліції Волині.
Як прокоментували у поліції, водійка автомобіля Skoda на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на 16-річного хлопця.
Він - у лікарні, на місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інформацію підтвердили у секторі комунікацій поліції Волині.
Як прокоментували у поліції, водійка автомобіля Skoda на нерегульованому пішохідному переході скоїла наїзд на 16-річного хлопця.
Він - у лікарні, на місці працює слідчо-оперативна група.
Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1
Сьогодні, 16:21
У Луцьку водійка збила 16-річного хлопця: його госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 15:57
На Волині розшукують 21-річного шахрая з Харкова. ФОТО
Сьогодні, 15:36
У Луцьку розшукали безвісти зниклого 42-річного чоловіка
Сьогодні, 15:33
Медіа