У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню. ФОТО

На базі Камінь-Каширського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області функціонує спеціально обладнаний та оснащений технічними засобами пункт, призначений для спрямування сил і засобів у випадку надзвичайних ситуацій.Про цповідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.«Це – своєрідна станція, розгорнута для надання допомоги населенню, яка має подвійне призначення, адже може використовуватися як місце обігріву», – йдеться у повідомленні.Головний надзвичайник районузауважив, що це дозволить оперативно реагувати на всі можливі критичні виклики. Сьогодні, 5 травня 2023 року, відбулося відкриття пункту управління.Рятувальники розповіли про деталі роботи пункту, який облаштовано за сприяння районної військової адміністрації та фінансової підтримки територіальних громад.