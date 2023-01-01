У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню. ФОТО

У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню. ФОТО
На базі Камінь-Каширського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області функціонує спеціально обладнаний та оснащений технічними засобами пункт, призначений для спрямування сил і засобів у випадку надзвичайних ситуацій.

Про цповідомили на фейсбук-сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

«Це – своєрідна станція, розгорнута для надання допомоги населенню, яка має подвійне призначення, адже може використовуватися як місце обігріву», – йдеться у повідомленні.

Головний надзвичайник району Віталій Деркач зауважив, що це дозволить оперативно реагувати на всі можливі критичні виклики. Сьогодні, 5 травня 2023 року, відбулося відкриття пункту управління.

Рятувальники розповіли про деталі роботи пункту, який облаштовано за сприяння районної військової адміністрації та фінансової підтримки територіальних громад.

У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню. ФОТО


У місті на Волині відкрили пункт для надання допомоги населенню. ФОТО

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Теги: рятувальники, Волинь
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