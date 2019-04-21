У Луцьку обрали заступницю голови міськрайонного суду

У Луцьку обрали заступницю голови міськрайонного суду
5 травня у Луцькому міськрайонному судуі Волинської області обрали заступника голови.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці суду.

Зборами суддів, шляхом таємного голосування, заступником голови Луцького міськрайонного суду Волинської області повторно обрали Калькову Олесю Арсентівну.

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Теги: суд, заступник голови, вибори
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