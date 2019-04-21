У Луцьку обрали заступницю голови міськрайонного суду
Сьогодні, 17:05
5 травня у Луцькому міськрайонному судуі Волинської області обрали заступника голови.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці суду.
Зборами суддів, шляхом таємного голосування, заступником голови Луцького міськрайонного суду Волинської області повторно обрали Калькову Олесю Арсентівну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на фейсбук-сторінці суду.
Зборами суддів, шляхом таємного голосування, заступником голови Луцького міськрайонного суду Волинської області повторно обрали Калькову Олесю Арсентівну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Через страйк польських перевізників «Ягодин-Дорогуськ» перевантажений: просять обирати інші пункти пропуску
Сьогодні, 17:20
У Луцьку обрали заступницю голови міськрайонного суду
Сьогодні, 17:05
ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19
Сьогодні, 16:46
Медіа