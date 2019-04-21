У Луцьку обрали заступницю голови міськрайонного суду





Про це повідомили на фейсбук-сторінці суду.



Зборами суддів, шляхом таємного голосування, заступником голови Луцького міськрайонного суду Волинської області повторно обрали Калькову Олесю Арсентівну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 травня у Луцькому міськрайонному судуі Волинської області обрали заступника голови.Про це повідомили на фейсбук-сторінці суду.Зборами суддів, шляхом таємного голосування, заступником голови Луцького міськрайонного суду Волинської області повторно обрали

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