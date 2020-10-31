ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19
Сьогодні, 16:46
Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) 4 травня оголосила про закінчення пандемії COVID-19.
Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, - повідомляє Суспільне.
За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
"Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.
Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.
"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, - повідомляє Суспільне.
За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.
"Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.
Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.
"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку обрали заступницю голови міськрайонного суду
Сьогодні, 17:05
ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19
Сьогодні, 16:46
Данія та Німеччина передадуть Україні 80 танків Leopard 1
Сьогодні, 16:21
Медіа