ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19

ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19
Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) 4 травня оголосила про закінчення пандемії COVID-19.

Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, - повідомляє Суспільне.

За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

"Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.

Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.

"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.

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Теги: ВООЗ, коронавірус, пандемія
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