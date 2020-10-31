ВООЗ оголосила про закінчення пандемії COVID-19





Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, -



За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.



"Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.



Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю.



"Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всесвітня організація з охорони здоров'я (ВООЗ) 4 травня оголосила про закінчення пандемії COVID-19.Про це сказав голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, - повідомляє Суспільне.За його словами, 4 травня Комітет з надзвичайних ситуацій зібрався уп'ятнадцяте і рекомендував оголосити про припинення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення."Я прийняв цю пораду. Тому, з великою надією я оголошую COVID-19 як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я", — сказав він.Водночас голова ВООЗ зазначив, що це не означає, що коронавірус більше не становить глобальної загрози здоров’ю."Минулого тижня COVID-19 забирав життя кожні три хвилини – і це лише ті смерті, про які ми знаємо", — сказав Гебреєсус.

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