У Луцьку розшукали безвісти зниклого 42-річного чоловіка





Про це інформує поліція Волині.



Як повідомляється, чоловік перебував у місті Луцьку, протиправних дій проти нього скоєно не було, життю та здоров’ю загрози немає.



Нагадаємо, учора

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку завдяки допомозі небайдужих громадян вдалося розшукати 42-річного безвісти зниклого Володимира Петровича Зарембу, жителя села Підгайці Луцького району.Про це інформує поліція Волині.Як повідомляється, чоловік перебував у місті Луцьку, протиправних дій проти нього скоєно не було, життю та здоров’ю загрози немає.Нагадаємо, учора ввечері до поліції із заявою звернулися родичі волинянина та повідомили, що він пішов з дому та де перебуває невідомо. На пошуки чоловіка орієнтували особовий склад поліції та громадськість.

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