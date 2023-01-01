У Луцьку розшукали безвісти зниклого 42-річного чоловіка

У Луцьку розшукали безвісти зниклого 42-річного чоловіка
У Луцьку завдяки допомозі небайдужих громадян вдалося розшукати 42-річного безвісти зниклого Володимира Петровича Зарембу, жителя села Підгайці Луцького району.

Про це інформує поліція Волині.

Як повідомляється, чоловік перебував у місті Луцьку, протиправних дій проти нього скоєно не було, життю та здоров’ю загрози немає.

Нагадаємо, учора ввечері до поліції із заявою звернулися родичі волинянина та повідомили, що він пішов з дому та де перебуває невідомо. На пошуки чоловіка орієнтували особовий склад поліції та громадськість.

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Теги: розшук, чоловік, Луцький район
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