У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО
Сьогодні, 14:30
4 травня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся благодійний конкурс краси «Міс університету–2023», який подарував глядачам шалену порцію краси та грації.
Про це повідомляють на сайті ВНУ.
В заході взяли участь 14 представниць факультетів. Конкурсна програма складалася з 4 конкурсів: дефіле-представлення, конкурс талантів, «Україночка» та інтелектуальний конкурс. Розпочався захід з вшанування Загиблих Героїв. Між конкурсами студенти співали, танцювали та проявляли інші свої таланти у показових виступах. Багато номерів мали патріотичне спрямування.
Зрештою, у конкурсі «Міс Університету–2023» перемогу здобула Дар'я Матрунчик, студентка факультету інформаційних технологій та математики, «Титул віце-міс Університету» отримала Юлія Хома з факультету іноземної філології. Загалом же, всі учасниці конкурсу отримали перемоги у номінаціях та призи від спонсорів й організаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сайті ВНУ.
В заході взяли участь 14 представниць факультетів. Конкурсна програма складалася з 4 конкурсів: дефіле-представлення, конкурс талантів, «Україночка» та інтелектуальний конкурс. Розпочався захід з вшанування Загиблих Героїв. Між конкурсами студенти співали, танцювали та проявляли інші свої таланти у показових виступах. Багато номерів мали патріотичне спрямування.
Зрештою, у конкурсі «Міс Університету–2023» перемогу здобула Дар'я Матрунчик, студентка факультету інформаційних технологій та математики, «Титул віце-міс Університету» отримала Юлія Хома з факультету іноземної філології. Загалом же, всі учасниці конкурсу отримали перемоги у номінаціях та призи від спонсорів й організаторів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку розшукали безвісти зниклого 42-річного чоловіка
Сьогодні, 15:33
Суддю з Луцька урочисто провели у відставку
Сьогодні, 15:15
У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО
Сьогодні, 14:30
Окупанти вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області
Сьогодні, 14:07
Медіа