У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО

У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО
4 травня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся благодійний конкурс краси «Міс університету–2023», який подарував глядачам шалену порцію краси та грації.

Про це повідомляють на сайті ВНУ.

В заході взяли участь 14 представниць факультетів. Конкурсна програма складалася з 4 конкурсів: дефіле-представлення, конкурс талантів, «Україночка» та інтелектуальний конкурс. Розпочався захід з вшанування Загиблих Героїв. Між конкурсами студенти співали, танцювали та проявляли інші свої таланти у показових виступах. Багато номерів мали патріотичне спрямування.

Зрештою, у конкурсі «Міс Університету–2023» перемогу здобула Дар'я Матрунчик, студентка факультету інформаційних технологій та математики, «Титул віце-міс Університету» отримала Юлія Хома з факультету іноземної філології. Загалом же, всі учасниці конкурсу отримали перемоги у номінаціях та призи від спонсорів й організаторів.

У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО


У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО

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Теги: ВНУ, конкурс краси
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