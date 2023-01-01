У Луцьку обрали найкрасивішу студентку ВНУ. ФОТО

4 травня у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбувся благодійний конкурс краси «Міс університету–2023», який подарував глядачам шалену порцію краси та грації.Про це повідомляють на сайті ВНУ.В заході взяли участь 14 представниць факультетів. Конкурсна програма складалася з 4 конкурсів: дефіле-представлення, конкурс талантів, «Україночка» та інтелектуальний конкурс. Розпочався захід з вшанування Загиблих Героїв. Між конкурсами студенти співали, танцювали та проявляли інші свої таланти у показових виступах. Багато номерів мали патріотичне спрямування.Зрештою, у конкурсі «Міс Університету–2023» перемогу здобула, студентка факультету інформаційних технологій та математики, «Титул віце-міс Університету» отрималаз факультету іноземної філології. Загалом же, всі учасниці конкурсу отримали перемоги у номінаціях та призи від спонсорів й організаторів.