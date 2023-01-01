Суддя Луцького міськрайонного суду подала у відставку
Сьогодні, 22:55
Суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Валентина Кирилюк подала у відставку. У зв'язку з цим, рішенням Вищої ради правосуддя від 25 квітня 2023 року її звільнили з посади.
Про це йдеться на сторінці суду у фейсбуці.
У 1990 р. Валентина Кирилюк закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
Свою професійну кар’єру Валентина Федорівна розпочала з посад юрисконсульта та старшого юрисконсульта Державної податкової інспекції по Камінь-Каширському районі Волинської області, де працювала упродовж 1994-1996 рр.
Впродовж 1996–1999 рр. обіймала посаду старшого державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації у Волинській області.
Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Колектив Луцького міськрайонного суду Волинської області висловлює Валентині Федорівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги.
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Про це йдеться на сторінці суду у фейсбуці.
У 1990 р. Валентина Кирилюк закінчила Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».
Свою професійну кар’єру Валентина Федорівна розпочала з посад юрисконсульта та старшого юрисконсульта Державної податкової інспекції по Камінь-Каширському районі Волинської області, де працювала упродовж 1994-1996 рр.
Впродовж 1996–1999 рр. обіймала посаду старшого державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації у Волинській області.
Указом Президента України у 1999 р. Валентину Кирилюк призначено на посаду судді Рожищенського районного суду Волинської області, а у 2013 р. переведено суддею до Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Колектив Луцького міськрайонного суду Волинської області висловлює Валентині Федорівні щиру подяку за багаторічну плідну працю, зичить подальших успіхів і життєвої наснаги.
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