У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик

У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик
У Луцьку водій авто збив 8-річного хлопчика.

Про це виданню ВСН повідомили у поліції Волині.

ДТП трапилась близько 12 год на вулиці Володимирській. Водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 8-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході. Дитину госпіталізували.

Відомості будуть внесені в ЄРДР, водій тверезий.

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Теги: Луцьк, ДТП, аварія, поліція
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