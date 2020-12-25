У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик
Сьогодні, 21:40
У Луцьку водій авто збив 8-річного хлопчика.
Про це виданню ВСН повідомили у поліції Волині.
ДТП трапилась близько 12 год на вулиці Володимирській. Водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 8-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході. Дитину госпіталізували.
Відомості будуть внесені в ЄРДР, водій тверезий.
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Про це виданню ВСН повідомили у поліції Волині.
ДТП трапилась близько 12 год на вулиці Володимирській. Водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 8-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході. Дитину госпіталізували.
Відомості будуть внесені в ЄРДР, водій тверезий.
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