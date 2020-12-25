У Луцьку – ДТП: постраждав 8-річний хлопчик





Про це виданню



ДТП трапилась близько 12 год на вулиці Володимирській. Водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 8-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході. Дитину госпіталізували.



Відомості будуть внесені в ЄРДР, водій тверезий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку водій авто збив 8-річного хлопчика.Про це виданню ВСН повідомили у поліції Волині.ДТП трапилась близько 12 год на вулиці Володимирській. Водій автомобіля «Фольксваген» наїхав на 8-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході. Дитину госпіталізували.Відомості будуть внесені в ЄРДР, водій тверезий.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію