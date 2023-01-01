У війні з росією загинув воїн із Волині Олександр Бобицький

Бобицького Олександра Радіоновича.



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Відомо, що Олександр Бобицький жив у селі Дорогиничі. Воїн загинув під час виконання службових обов'язків на півдні України у Херсонській області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники забрали життя волинянинаПро це йдеться на сторінці Локачинської селищної ради у фейсбуці.Відомо, що Олександр Бобицький жив у селі Дорогиничі. Воїн загинув під час виконання службових обов'язків на півдні України у Херсонській області.

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