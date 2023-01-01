У війні з росією загинув воїн із Волині Олександр Бобицький

У війні з росією загинув воїн із Волині Олександр Бобицький
Російські загарбники забрали життя волинянина Бобицького Олександра Радіоновича.

Про це йдеться на сторінці Локачинської селищної ради у фейсбуці.

Відомо, що Олександр Бобицький жив у селі Дорогиничі. Воїн загинув під час виконання службових обов'язків на півдні України у Херсонській області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого. Вічна пам'ять!
У війні з росією загинув воїн із Волині Олександр Бобицький

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Теги: Олександр Бобицький, втрати Волинь
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