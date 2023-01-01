Добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня

Уже 428 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 26 квітня, ми писали про таке:Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам. На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікують, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн).Організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців. Кожен український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі. Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.Представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна доставили на Волинь куплений за благодійні гроші реанімобіль. Машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб,- танків ‒ 3692 (+4) од,- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,- артилерійських систем – 2877 (+14) од,- РСЗВ – 539 (+0) од,- засобів ППО ‒ 292 (+1) од,- літаків – 308 (+0) од,- гелікоптерів – 294 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),- крилатих ракет ‒ 911 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,- спеціальної техніки ‒ 352 (+7).У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.