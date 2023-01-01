Добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня

Добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня
Уже 428 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 26 квітня, ми писали про таке:

Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів

Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам. На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікують, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн).

Організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців. Кожен український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі. Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.

На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.

Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО

Представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна доставили на Волинь куплений за благодійні гроші реанімобіль. Машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу.

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Захисники за добу знищили ще 640 загарбників

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб,
- танків ‒ 3692 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
- артилерійських систем – 2877 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 352 (+7).

У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською

У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей Іван Бонис. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.

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Теги: Добрі новини
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