Добрі новини від ВолиньPost за 26 квітня
Сьогодні, 23:23
Уже 428 день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 26 квітня, ми писали про таке:
Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів
Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам. На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікують, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн).
Організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців. Кожен український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі. Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.
На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.
Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО
Представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна доставили на Волинь куплений за благодійні гроші реанімобіль. Машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу.
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Захисники за добу знищили ще 640 загарбників
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб,
- танків ‒ 3692 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
- артилерійських систем – 2877 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 352 (+7).
У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською
У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей Іван Бонис. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.
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Вімблдон перерахує на допомогу Україні понад пів мільйона фунтів
Організатори Вімблдонського тенісного турніру заявили, що запропонують додаткову підтримку українським гравцям і вболівальникам. На допомогу Україні передадуть 1 фунт стерлінгів із кожного проданого квитка. Очікують, що загальна сума становитиме понад 500 тис. фунтів стерлінгів ($625 тис. або 22,9 млн грн).
Організатори профінансують один день відвідування турніру для тисячі українських біженців. Кожен український учасник Вімблдону безкоштовно отримає два номери у готелі. Також – приміщення для тренувань упродовж літнього сезону на травʼяних кортах.
На турнірі діятиме повна заборона на російські і білоруські прапори. Окрім того, російське телебачення не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.
Волинські воїни отримають реанімобіль від німецьких благодійників. ВІДЕО
Представники благодійної релігійної організації з німецького Кельна доставили на Волинь куплений за благодійні гроші реанімобіль. Машина доправлятиме поранених зі стабілізаційного пункту до лікарень, де їм надалі надаватимуть кваліфіковану допомогу.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Захисники за добу знищили ще 640 загарбників
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб,
- танків ‒ 3692 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11) од,
- артилерійських систем – 2877 (+14) од,
- РСЗВ – 539 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 292 (+1) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8) од,
- спеціальної техніки ‒ 352 (+7).
У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською
У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей Іван Бонис. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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