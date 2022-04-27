Волинянка поділилась спогадами про ліквідацію аварії на ЧАЕС

Волинянка поділилась спогадами про ліквідацію аварії на ЧАЕС
Лариса Ковальчук після аварії на ЧАЕС переїхала на Волинь, а до 1986 року жила за 12 кілометрів від Прип'яті. Після аварії на атомній електростанції, брала участь у ліквідації наслідків пожежі, нині має проблеми зі здоров'ям.

Своїми спогадами жінка поділилася із Суспільним.

37 років тому старшому сину Лариси Ковальчук був один рік. На чергові вихідні родина чекала в гості батьків, які мали приїхати з міста Прип'ять до села Корогод, що за 12 кілометрів від ЧАЕС.

"Мобілок тоді не було, чекали суботу, неділю, а лише потім сказали. В нас багато людей працювали на атомній станції й щодня приїжджали автобуси за ними й везли на роботу, але, в той день, автобуси не прийшли. Люди почали йти пішки", – пригадує жінка.

Про аварію на атомній станції, – каже жінка, – тоді нічого не говорили. Від людей, які прийшли у їхнє село, родина дізналася, що на атомній станції стався вибух. Людей почали відселяти, вивозити з речами, всі думали, що на день-два, а виявилось назавжди, – каже Людмила Ковальчук.

Лариса Ковальчук збирала мішки по хатах для того, щоб вантажити пісок на погашення попелища на атомній станції. Лише 4 травня родину із забрудненої радіацією території вивезли. Спочатку, – каже жінка, – жили в друзі у Києві, потім переїхали в Луцьк.

Нині Ларисі Ковальчук 62 роки, вона має двох синів та проблеми зі здоров'ям. Каже: відгукуються наслідки аварії, перехворіла на онкологію.



На Волині проживає майже 120 тисяч чорнобильців і 1 400 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, – розказав голова громадської організації "Союз інвалідів Чорнобиля Волині" Ростислав Кухтей.

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Теги: ЧАЕС, спогади, Волинь
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