Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час
Сьогодні, 03:13
Мешканці міста скаржаться, що у вечірні години не можуть дістатися з Привокзального мікрорайону в інші частини Луцька у звʼязку з відсутністю громадського транспорту.
Про це 26 квітня під час засідання сесії розповів депутат Андрій Білан, передає ІА Волинські новини.
До нього неодноразово зверталися лучани з наріканнями: у вечірній час, після відправлення єдиного потягу до столиці з Луцька, виїхати з Привокзального мікрорайону громадським транспортом немає можливості.
«Це приблизно 21:00-22:00. Жодного громадського транспорту немає. Це дуже великий житловий мікрорайон. Ця ситуація повторюється довгий період часу. Вибратися можна хіба єдиним транспортом – таксі», – зазначив обранець громади.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що ситуацію з курсуванням громадського транспорту увечері намагатимуться вирішити.
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Про це 26 квітня під час засідання сесії розповів депутат Андрій Білан, передає ІА Волинські новини.
До нього неодноразово зверталися лучани з наріканнями: у вечірній час, після відправлення єдиного потягу до столиці з Луцька, виїхати з Привокзального мікрорайону громадським транспортом немає можливості.
«Це приблизно 21:00-22:00. Жодного громадського транспорту немає. Це дуже великий житловий мікрорайон. Ця ситуація повторюється довгий період часу. Вибратися можна хіба єдиним транспортом – таксі», – зазначив обранець громади.
Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що ситуацію з курсуванням громадського транспорту увечері намагатимуться вирішити.
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