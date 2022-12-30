Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час

Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час
Мешканці міста скаржаться, що у вечірні години не можуть дістатися з Привокзального мікрорайону в інші частини Луцька у звʼязку з відсутністю громадського транспорту.

Про це 26 квітня під час засідання сесії розповів депутат Андрій Білан, передає ІА Волинські новини.

До нього неодноразово зверталися лучани з наріканнями: у вечірній час, після відправлення єдиного потягу до столиці з Луцька, виїхати з Привокзального мікрорайону громадським транспортом немає можливості.

«Це приблизно 21:00-22:00. Жодного громадського транспорту немає. Це дуже великий житловий мікрорайон. Ця ситуація повторюється довгий період часу. Вибратися можна хіба єдиним транспортом – таксі», – зазначив обранець громади.

Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що ситуацію з курсуванням громадського транспорту увечері намагатимуться вирішити.

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Теги: Привокзальний, Луцьк, транспорт
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