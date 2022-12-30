Лучани нарікають на відсутність громадського транспорту з Привокзального у вечірній час





Про це 26 квітня під час засідання сесії розповів депутат Андрій Білан, передає



До нього неодноразово зверталися лучани з наріканнями: у вечірній час, після відправлення єдиного потягу до столиці з Луцька, виїхати з Привокзального мікрорайону громадським транспортом немає можливості.



«Це приблизно 21:00-22:00. Жодного громадського транспорту немає. Це дуже великий житловий мікрорайон. Ця ситуація повторюється довгий період часу. Вибратися можна хіба єдиним транспортом – таксі», – зазначив обранець громади.



Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що ситуацію з курсуванням громадського транспорту увечері намагатимуться вирішити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканці міста скаржаться, що у вечірні години не можуть дістатися з Привокзального мікрорайону в інші частини Луцька у звʼязку з відсутністю громадського транспорту.Про це 26 квітня під час засідання сесії розповів депутат, передає ІА Волинські новини До нього неодноразово зверталися лучани з наріканнями: у вечірній час, після відправлення єдиного потягу до столиці з Луцька, виїхати з Привокзального мікрорайону громадським транспортом немає можливості.«Це приблизно 21:00-22:00. Жодного громадського транспорту немає. Це дуже великий житловий мікрорайон. Ця ситуація повторюється довгий період часу. Вибратися можна хіба єдиним транспортом – таксі», – зазначив обранець громади.Луцький міський головазазначив, що ситуацію з курсуванням громадського транспорту увечері намагатимуться вирішити.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію