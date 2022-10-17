Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
Сьогодні, 02:15
З російського полону за понад рік повномасштабної війни уже повернули 2 279 українців та українок – як військових, так і цивільних.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 26 квітня.
"Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.
Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок", зазначив він.
Президент запевнив, що команда, яка займається обмінами, працює щодо всіх полонених, навіть щодо цивільних, яких складно повертати, і навіть щодо осіб, про яких немає точної інформації, де вона може перебувати.
"Про всіх памʼятаємо. Україна має повернути всіх своїх", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, з російського полону звільнили двох волинян.
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Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення 26 квітня.
"Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.
Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок", зазначив він.
Президент запевнив, що команда, яка займається обмінами, працює щодо всіх полонених, навіть щодо цивільних, яких складно повертати, і навіть щодо осіб, про яких немає точної інформації, де вона може перебувати.
"Про всіх памʼятаємо. Україна має повернути всіх своїх", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, з російського полону звільнили двох волинян.
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