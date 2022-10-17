Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський





Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього



"Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість – це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники "Азовсталі" та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість – рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє – цивільні.



Загалом повернуто з російського полону за час повномасштабної війни вже 2 279 українців і українок", зазначив він.



Президент запевнив, що команда, яка займається обмінами, працює щодо всіх полонених, навіть щодо цивільних, яких складно повертати, і навіть щодо осіб, про яких немає точної інформації, де вона може перебувати.



"Про всіх памʼятаємо. Україна має повернути всіх своїх", – підсумував Зеленський.



Нагадаємо, з російського полону звільнили двох волинян.

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