З російського полону звільнили двох волинян





Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Зокрема, серед звільнених - Боярчук Євген Адамович, 1991 року народження, лучанин, а також Мерчук Андрій Юрійович, 1993 року народження, житель села Холоневичі Луцького району.



Голова ОВА Юрій Погуляйко додає, що обидва потрапили в полон на донецькому напрямку. Перебували в руках ворога з травня 2022-го року. Сьогодні бійці нарешті повертаються додому.



Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З російського полону сьогодні, 26 квітня, звільнили двох волинян.Про цеу Волинській обласній військовій адміністрації.Зокрема, серед звільнених -, 1991 року народження, лучанин, а також, 1993 року народження, житель села Холоневичі Луцького району.Голова ОВА Юрій Погуляйко додає, що обидва потрапили в полон на донецькому напрямку. Перебували в руках ворога з травня 2022-го року. Сьогодні бійці нарешті повертаються додому.Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну з полону повернулися ще 44 українці.

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