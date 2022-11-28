З російського полону звільнили двох волинян
Сьогодні, 18:00
З російського полону сьогодні, 26 квітня, звільнили двох волинян.
Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Зокрема, серед звільнених - Боярчук Євген Адамович, 1991 року народження, лучанин, а також Мерчук Андрій Юрійович, 1993 року народження, житель села Холоневичі Луцького району.
Голова ОВА Юрій Погуляйко додає, що обидва потрапили в полон на донецькому напрямку. Перебували в руках ворога з травня 2022-го року. Сьогодні бійці нарешті повертаються додому.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну з полону повернулися ще 44 українці.
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Про це повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Зокрема, серед звільнених - Боярчук Євген Адамович, 1991 року народження, лучанин, а також Мерчук Андрій Юрійович, 1993 року народження, житель села Холоневичі Луцького району.
Голова ОВА Юрій Погуляйко додає, що обидва потрапили в полон на донецькому напрямку. Перебували в руках ворога з травня 2022-го року. Сьогодні бійці нарешті повертаються додому.
Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну з полону повернулися ще 44 українці.
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