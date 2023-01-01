У Луцьку 24-річна водійка збила жінку та втекла: її наздогнали поліцейські

У Луцьку патрульні наздогнали водійку, яка наїхала на пішохода та втекла.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Автопригода сталася сьогодні, 26 квітня, близько 14-ї години на проспекті Відродження у Луцьку. Керманичка автомобіля Mercedes на нерегульованому пішохідному переході здійснила наїзд на жінку та, не зупинившись, поїхала далі. Про це екіпажу, який прибув на місце ДТП, розповіли свідки події. Люди також повідомили колір та номерний знак транспортного засобу.Поліцейські, увімкнувши спецсигнали, одразу ж вирушили на пошуки втікачки та вже за декілька хвилин наздогнали її на проспекті Молоді. 24-річну громадянку повернули на місце автопригоди.На щастя, жінка-пішохід не отримала серйозних ушкоджень. Вона розповіла патрульним, що перед тим, як почати перетин проїзної частини, переконалася, що автомобіль Mercedes зупинився. Однак, коли почала переходити дорогу, авто різко продовжило рух.На водійку патрульні склали два адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.