Що таке піддомен і навіщо створювати піддомени*





Домен або субдомен: відмінності, характеристики та призначення

Доменом прийнято називати адресу сайту в інтернеті. Тому піддоменом або субдоменом вважають домен, який є частиною домену вищого рівня. Структура доменного імені чітко зумовлена: ім'я ділиться на рівні, що відокремлюються один від одного крапками. Наявність рівнів вкрай важлива для організації безпомилкової роботи DNS. унікальної технології, що дозволяє браузеру за мінімально короткий час знайти та завантажити сайт, необхідний користувачеві.



Рівні доменного імені читаються зліва направо. Нульовий або кореневий домен – це точка у крайній правій частині доменного імені. Цей символ розпізнається лише на рівні DNS, тоді як користувач не бачить цієї точки, хоча вона існує. Як і у випадку з «http://» символ встановлює система.



У більшості випадків до створення піддоменів вдаються за необхідності розподілу сторінок із прив'язкою до регіонів. Основним призначенням поділу домену на елементи, що підпорядковуються йому, є потреба в розподілі навантаження на ресурс, отриманні безкоштовного імені та структуруванні контенту на сайті. Для оптимізації простору на субдомен можна перенести внутрішні послуги компанії. До них відносять не тільки внутрішній сайт для працівників компанії або сервери (поштовий та FTP-сервер), але й середовище для розробки та тестування або каталоги зображень.



Створення піддоменів є доцільним у разі, коли:



- Сайт має мобільну версію. У такому разі фахівці рекомендують виносити до субдомена весь архівний розділ. Адреса, розширена піддоменом, має вигляд окремого самостійного сайту. Ім'я в такому форматі простіше запам'ятовується, ніж текст, візуально відокремлений косою рискою у посиланні.



- Ресурс потребує швидкого просування. Це може бути вкрай актуальним за умови використання сайту з відомою тематикою, що спричиняє створення додаткових сторінок із ключовими словами.



- У своєму складі сайт має безліч підвидів товарів. Створення піддоменів дозволить структурувати контент, що значно полегшить використання ресурсу потенційним покупцем. Піддоменами доцільно розділити проекти компанії, окремі сервіси чи товари, що більше, ніж виправдано у разі, коли покупці належать до різних цільових аудиторій.



Користувачу необхідно зв'язати між собою кілька майданчиків, розташованих у різних регіонах. Такий підхід повністю виправданий швидкістю відгуку системи під час отримання запитів на регіональні сервери. Доцільно створювати піддомени для сторінки реєстрації, блогу або, наприклад, метатегів.



Користувачі повинні розуміти, що ліміт субдоменів встановлений сервером, до якого прив'язаний основний домен під час реєстрації. І тому багато власників ресурсів воліють замість піддомену розділяти сайт на розділи. Такий процес менш витратний за часом, але дії не завжди виправдані. І головною причиною цього є складнощі за потреби здійснення перенесення даних на інший сервер.



Поряд з цим розподіл інформації з прив'язкою до певного доменного імені дозволяє забезпечити швидкий відгук шуканого елемента. Основний сайт можна розмістити на головному сервері, тоді як наприклад сторінку, керовану субдоменом, на іншому сервері. Це також дозволить перенаправляти на іншу IP-адресу та окремі каталоги.



Створення піддоменів дуже зручний інструмент для сайтів, які надають зареєстрованим на ресурсі користувачам свій майданчик для розміщення інтернет-магазинів, оголошень або каталогів. Всім відомі конструктори Wix або Tilda дозволяють своїм клієнтам створювати, модерувати та публікувати сайти чи посадкові сторінки на власних субдоменах.



Перевагою піддоменів є швидкий доступ до ресурсів користувачам, які задають параметри сайту в пошуковій системі. Використовувати субдомени доцільно у разі, коли компанія потребує просування нового товару, організує акційний захід, або планує рекламувати можливості нового виду продукції чи послуг.



Порядок та особливості створення піддомену

Згідно з можливостями системи на сьогоднішній день при створенні піддоменів можна використовувати до 127 рівнів вкладеності. Незважаючи на такий розмах, загальна довжина імені не повинна перевищувати 255 символів, а ім'я піддомена обмежується 63 символами.



Створення піддомену можливе всередині домену, ім'я якого належить користувачеві. Процес створення передбачає 2 етапи. У першому передбачається створення піддомену хостингом, а у другому відбувається додавання запису про новий піддомен на DNS-сервері.



Створення та реєстрація піддомену на хостингу в ручному форматі здійснюється таким чином:



• увійти в панель керування хостингом;

• вибрати розділ «WWW-домени»;

• натиснути кнопку «Створити».



Подальші дії користувача полягають у переході на активну панель, де потрібно буде ввести дані піддомену. Кількість субдоменів обмежується тарифним планом.



Створення піддоменів також можна виконувати в автоматичному режимі. При виборі цього варіанту у користувача є можливість сформувати субдомен в окремій директорії або використовувати піддиректорію домену.



Взаємозв'язок доменного імені та SEO

Власники сайтів розуміють, що піддомени сприймаються пошуковими системами як самостійні об'єкти. Ресурс, який має багато субдоменів, як і будь-який інший сайт, потребує оптимізації. Тому важливо пам'ятати, що ключові слова в назвах пов'язаних між собою ресурсів повинні відрізнятися. Недотримання цього правила призведе до того, що замість очікуваної користі та підвищення показів система ігноруватиме ресурс.



Також потрібно розуміти та враховувати, що наявність чи відсутність піддоменів не впливає на статус основного сайту та його позицію у видачі. На «цікавість» системи набагато більший вплив має наявність посилань на ресурс на інших сайтах. При цьому кількість посилань на ресурс та відвідуваність сторінок на піддоменах (або сторінок на основному сайті) у статистиці враховуватимуться окремо.



З іншого боку, наявність субдоменів дуже позитивно позначається на популярності сайту із висококонкурентною продукцією чи послугами у конкретному регіоні. Вузькоспрямовані ресурси, які розміщені на «гілках» головного ресурсу, мають низку незаперечних переваг перед основним сайтом при просуванні всередині структурної одиниці.



Як і навіщо можна дізнатися піддомени сайту

Знати про наявність сайтів на піддоменах важливо для оперативної та повної оцінки. Знайти субдомени можна вручну або за допомогою спеціальних сервісів, ввівши запит у пошуковій системі, використовуючи комбінацію «site:адреса сайту-inurl:адреса сайту». Потреба такої операції може виникнути у разі необхідності:



- проведення загального технічного аналізу сайту або аналізу структури конкурентної організації;

- пошуку даних про регіональне представництво;

- у комплексному тестуванні та редизайні основного дзеркала сайту.



Процедура пошуку всіх проіндексованих пошуковими системами піддоменів конкретного сайту дозволяє скласти список, який буде корисним для подальшого аналізу ресурсу з метою виявлення та недопущення дублювання контенту, здатного стати причиною низької конверсії та втрат прибутковості.



Придбати домен в Україні будь-якого рівня або Wildcard SSL сертифікати для захисту піддоменів можна у компанії Tuthost. Фахівці нададуть допомогу у підборі найбільш оптимального тарифу, орієнтуючись на запити, а також забезпечать професійну підтримку своїх клієнтів протягом усього часу співпраці.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унікальне доменне ім'я сайту дозволяє системі відшукати ресурс у мережі та зв'язати з ним користувача, який пошукову адресу у відповідному рядку браузера. Комбінація символів, їхня чисельність та порядок для користувача не несуть жодного смислового навантаження, тоді як для пошукової системи це дуже важливі критерії. Тип і різновид домену відіграють важливу роль у просуванні сайту, прибутку його власника та цільовому охопленні аудиторії.Доменом прийнято називати адресу сайту в інтернеті. Тому піддоменом або субдоменом вважають домен, який є частиною домену вищого рівня. Структура доменного імені чітко зумовлена: ім'я ділиться на рівні, що відокремлюються один від одного крапками. Наявність рівнів вкрай важлива для організації безпомилкової роботи DNS. унікальної технології, що дозволяє браузеру за мінімально короткий час знайти та завантажити сайт, необхідний користувачеві.Рівні доменного імені читаються зліва направо. Нульовий або кореневий домен – це точка у крайній правій частині доменного імені. Цей символ розпізнається лише на рівні DNS, тоді як користувач не бачить цієї точки, хоча вона існує. Як і у випадку з «http://» символ встановлює система.У більшості випадків до створення піддоменів вдаються за необхідності розподілу сторінок із прив'язкою до регіонів. Основним призначенням поділу домену на елементи, що підпорядковуються йому, є потреба в розподілі навантаження на ресурс, отриманні безкоштовного імені та структуруванні контенту на сайті. Для оптимізації простору на субдомен можна перенести внутрішні послуги компанії. До них відносять не тільки внутрішній сайт для працівників компанії або сервери (поштовий та FTP-сервер), але й середовище для розробки та тестування або каталоги зображень.Створення піддоменів є доцільним у разі, коли:- Сайт має мобільну версію. У такому разі фахівці рекомендують виносити до субдомена весь архівний розділ. Адреса, розширена піддоменом, має вигляд окремого самостійного сайту. Ім'я в такому форматі простіше запам'ятовується, ніж текст, візуально відокремлений косою рискою у посиланні.- Ресурс потребує швидкого просування. Це може бути вкрай актуальним за умови використання сайту з відомою тематикою, що спричиняє створення додаткових сторінок із ключовими словами.- У своєму складі сайт має безліч підвидів товарів. Створення піддоменів дозволить структурувати контент, що значно полегшить використання ресурсу потенційним покупцем. Піддоменами доцільно розділити проекти компанії, окремі сервіси чи товари, що більше, ніж виправдано у разі, коли покупці належать до різних цільових аудиторій.Користувачу необхідно зв'язати між собою кілька майданчиків, розташованих у різних регіонах. Такий підхід повністю виправданий швидкістю відгуку системи під час отримання запитів на регіональні сервери. Доцільно створювати піддомени для сторінки реєстрації, блогу або, наприклад, метатегів.Користувачі повинні розуміти, що ліміт субдоменів встановлений сервером, до якого прив'язаний основний домен під час реєстрації. І тому багато власників ресурсів воліють замість піддомену розділяти сайт на розділи. Такий процес менш витратний за часом, але дії не завжди виправдані. І головною причиною цього є складнощі за потреби здійснення перенесення даних на інший сервер.Поряд з цим розподіл інформації з прив'язкою до певного доменного імені дозволяє забезпечити швидкий відгук шуканого елемента. Основний сайт можна розмістити на головному сервері, тоді як наприклад сторінку, керовану субдоменом, на іншому сервері. Це також дозволить перенаправляти на іншу IP-адресу та окремі каталоги.Створення піддоменів дуже зручний інструмент для сайтів, які надають зареєстрованим на ресурсі користувачам свій майданчик для розміщення інтернет-магазинів, оголошень або каталогів. Всім відомі конструктори Wix або Tilda дозволяють своїм клієнтам створювати, модерувати та публікувати сайти чи посадкові сторінки на власних субдоменах.Перевагою піддоменів є швидкий доступ до ресурсів користувачам, які задають параметри сайту в пошуковій системі. Використовувати субдомени доцільно у разі, коли компанія потребує просування нового товару, організує акційний захід, або планує рекламувати можливості нового виду продукції чи послуг.Згідно з можливостями системи на сьогоднішній день при створенні піддоменів можна використовувати до 127 рівнів вкладеності. Незважаючи на такий розмах, загальна довжина імені не повинна перевищувати 255 символів, а ім'я піддомена обмежується 63 символами.Створення піддомену можливе всередині домену, ім'я якого належить користувачеві. Процес створення передбачає 2 етапи. У першому передбачається створення піддомену хостингом, а у другому відбувається додавання запису про новий піддомен на DNS-сервері.Створення та реєстрація піддомену на хостингу в ручному форматі здійснюється таким чином:• увійти в панель керування хостингом;• вибрати розділ «WWW-домени»;• натиснути кнопку «Створити».Подальші дії користувача полягають у переході на активну панель, де потрібно буде ввести дані піддомену. Кількість субдоменів обмежується тарифним планом.Створення піддоменів також можна виконувати в автоматичному режимі. При виборі цього варіанту у користувача є можливість сформувати субдомен в окремій директорії або використовувати піддиректорію домену.Власники сайтів розуміють, що піддомени сприймаються пошуковими системами як самостійні об'єкти. Ресурс, який має багато субдоменів, як і будь-який інший сайт, потребує оптимізації. Тому важливо пам'ятати, що ключові слова в назвах пов'язаних між собою ресурсів повинні відрізнятися. Недотримання цього правила призведе до того, що замість очікуваної користі та підвищення показів система ігноруватиме ресурс.Також потрібно розуміти та враховувати, що наявність чи відсутність піддоменів не впливає на статус основного сайту та його позицію у видачі. На «цікавість» системи набагато більший вплив має наявність посилань на ресурс на інших сайтах. При цьому кількість посилань на ресурс та відвідуваність сторінок на піддоменах (або сторінок на основному сайті) у статистиці враховуватимуться окремо.З іншого боку, наявність субдоменів дуже позитивно позначається на популярності сайту із висококонкурентною продукцією чи послугами у конкретному регіоні. Вузькоспрямовані ресурси, які розміщені на «гілках» головного ресурсу, мають низку незаперечних переваг перед основним сайтом при просуванні всередині структурної одиниці.Знати про наявність сайтів на піддоменах важливо для оперативної та повної оцінки. Знайти субдомени можна вручну або за допомогою спеціальних сервісів, ввівши запит у пошуковій системі, використовуючи комбінацію «site:адреса сайту-inurl:адреса сайту». Потреба такої операції може виникнути у разі необхідності:- проведення загального технічного аналізу сайту або аналізу структури конкурентної організації;- пошуку даних про регіональне представництво;- у комплексному тестуванні та редизайні основного дзеркала сайту.Процедура пошуку всіх проіндексованих пошуковими системами піддоменів конкретного сайту дозволяє скласти список, який буде корисним для подальшого аналізу ресурсу з метою виявлення та недопущення дублювання контенту, здатного стати причиною низької конверсії та втрат прибутковості.Придбати домен в Україні будь-якого рівня або Wildcard SSL сертифікати для захисту піддоменів можна у компанії Tuthost. Фахівці нададуть допомогу у підборі найбільш оптимального тарифу, орієнтуючись на запити, а також забезпечать професійну підтримку своїх клієнтів протягом усього часу співпраці.

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