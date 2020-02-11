На Волині митник зі спільником встановили таксу за проїзд через кордон авто з товаром
Сьогодні, 16:45
Головному державному інспектору одного з відділів митного поста «Устилуг» повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб вимагання та одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, митник зі спільником – також працівником Волинської митниці, налагодили схему поборів із громадян за безперешкодне проходження митних формальностей під час ввезення в Україну товарів та пасажирів.
Викрили їх у березні 2023 року.
У спільника, затриманого на місці вчинення злочину, вилучено 8000 гривень неправомірної вигоди і ще кошти в сумі 10 500 гривень, 700 доларів США та 100 Євро.
Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Від посади митників відстороили.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, митник зі спільником – також працівником Волинської митниці, налагодили схему поборів із громадян за безперешкодне проходження митних формальностей під час ввезення в Україну товарів та пасажирів.
Викрили їх у березні 2023 року.
У спільника, затриманого на місці вчинення злочину, вилучено 8000 гривень неправомірної вигоди і ще кошти в сумі 10 500 гривень, 700 доларів США та 100 Євро.
Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Від посади митників відстороили.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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