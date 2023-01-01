Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі

Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі
Лучанин постане перед судом, який перевозив амфетамін в автомобілі і намагався відкупитися від поліцейських.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька незаконного придбання, перевезення та зберігання без мети збуту психотропної речовини у великих розмірах, а також надання ним неправомірної вигоди працівникам поліції.

Судимий уже, в тому числі за наркозлочин, чоловік перевозив у власному авто амфетамін та увечері 5 березня 2023 року був зупинений працівниками поліції на вулиці Конякіна в обласному центрі Волині.

Аби уникнути покарання за свої незаконні дії, він запропонував та надав правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 33100 гривень.

Далі – слово за судом.



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Теги: Лучанин, амфетамін, поліція, суд
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