Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі
Сьогодні, 16:10
Лучанин постане перед судом, який перевозив амфетамін в автомобілі і намагався відкупитися від поліцейських.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька незаконного придбання, перевезення та зберігання без мети збуту психотропної речовини у великих розмірах, а також надання ним неправомірної вигоди працівникам поліції.
Судимий уже, в тому числі за наркозлочин, чоловік перевозив у власному авто амфетамін та увечері 5 березня 2023 року був зупинений працівниками поліції на вулиці Конякіна в обласному центрі Волині.
Аби уникнути покарання за свої незаконні дії, він запропонував та надав правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 33100 гривень.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 34-річним жителем Луцька незаконного придбання, перевезення та зберігання без мети збуту психотропної речовини у великих розмірах, а також надання ним неправомірної вигоди працівникам поліції.
Судимий уже, в тому числі за наркозлочин, чоловік перевозив у власному авто амфетамін та увечері 5 березня 2023 року був зупинений працівниками поліції на вулиці Конякіна в обласному центрі Волині.
Аби уникнути покарання за свої незаконні дії, він запропонував та надав правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 33100 гривень.
Далі – слово за судом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині митник зі спільником встановили таксу за проїзд через кордон авто з товаром
Сьогодні, 16:45
Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі
Сьогодні, 16:10
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк
Сьогодні, 15:52
Співак MONATIK їде до Луцька
Сьогодні, 15:50
Медіа