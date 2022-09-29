Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО





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"Серед них 42 військових і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів. До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3. Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін.



"Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів. Рекомендуємо дотримуватися режиму інформаційної тиші", - наголосили у штабі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну з полону повернулися ще 44 українці.Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими."Серед них 42 військових і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів. До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3. Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін."Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів. Рекомендуємо дотримуватися режиму інформаційної тиші", - наголосили у штабі.

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