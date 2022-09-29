Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну з полону повернулися ще 44 українці.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Серед них 42 військових і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів. До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3. Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін.
"Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів. Рекомендуємо дотримуватися режиму інформаційної тиші", - наголосили у штабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
"Серед них 42 військових і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів. До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3. Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін.
"Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів. Рекомендуємо дотримуватися режиму інформаційної тиші", - наголосили у штабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що таке піддомен і навіщо створювати піддомени*
Сьогодні, 16:57
На Волині митник зі спільником встановили таксу за проїзд через кордон авто з товаром
Сьогодні, 16:45
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі
Сьогодні, 16:10
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк
Сьогодні, 15:52
Медіа