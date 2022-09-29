Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО

Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Сьогодні, 26 квітня, в результаті обміну з полону повернулися ще 44 українці.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"Серед них 42 військових і двоє цивільних. З полону повертаються також двоє чоловіків, чиї дружини були звільнені Координаційним штабом під час попередніх обмінів. До ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3. Серед наших вояків шестеро офіцерів та 37 солдатів та сержантів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що звільнені військовослужбовці воювали, зокрема, в Маріуполі, на донецькому, херсонському, харківському, луганському та сумському напрямках. Серед них чимало поранених та з наслідками важких тортур. Звільнено з полону також військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий «суд» із ув’язненням на тривалий термін.
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО

"Загалом на 26 квітня з полону звільнено вже 2280 українців. У Координаційному штабі у взаємодії з Офісом Президента триває робота з підготовки наступних обмінів. Рекомендуємо дотримуватися режиму інформаційної тиші", - наголосили у штабі.
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО
Україна повернула з російського полону 42 захисники та 2 цивільних. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, обмін
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