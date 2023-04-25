Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк

Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк
У бою з російськими окупантами загинули двоє Героїв з Луцька Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Гнатюк Олександр Вікторович, 06.07.1984 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду водія 2 стрілецького взводу 3 стрілецької роти.

Солдат Гнатюк Олександр Вікторович, загинув 25.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Лучанин Маргасюк Микола Володимирович, 27.08.1984 року народження був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду бойового медика 3 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.

Майстер сержант Маргасюк Микола Володимирович, загинув 26.04.2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв! Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна
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