У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу





Про це йдеться в Ігоря Поліщука від 24 квітня 2023 року.



Одноразову матеріальну допомогу нададуть з метою забезпечення підтримки військовослужбовців, які призвані на військову службу за контрактом.



Таким чином матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному отримають 9 військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у 2023 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади.



Грошова допомога у суміі 45 тисяч гривень буде надана з коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2023 рік на соціальні виплати за статтею витрат «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу в сумі 5 тисяч гривень кожному.Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського головивід 24 квітня 2023 року.Одноразову матеріальну допомогу нададуть з метою забезпечення підтримки військовослужбовців, які призвані на військову службу за контрактом.Таким чином матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному отримають 9 військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у 2023 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади.Грошова допомога у суміі 45 тисяч гривень буде надана з коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2023 рік на соціальні виплати за статтею витрат «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

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