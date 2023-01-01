У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу

У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу
У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу в сумі 5 тисяч гривень кожному.

Про це йдеться в розпорядженні Луцького міського голови Ігоря Поліщука від 24 квітня 2023 року.

Одноразову матеріальну допомогу нададуть з метою забезпечення підтримки військовослужбовців, які призвані на військову службу за контрактом.

Таким чином матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень кожному отримають 9 військовослужбовців, які уклали контракт про проходження військової служби у 2023 році і на час укладання контракту зареєстровані на території м. Луцька та населених пунктів Луцької міської територіальної громади.

Грошова допомога у суміі 45 тисяч гривень буде надана з коштів, передбачених бюджетом Луцької міської територіальної громади на 2023 рік на соціальні виплати за статтею витрат «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».


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Теги: матеріальна допомога, військовослужбовці
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