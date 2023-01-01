Зеленський вперше від початку великої війни поговорив із Сі Цзіньпіном. ОНОВЛЕНО

Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном.



Про це Зеленський повідомив у



«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», - зазначив глава держави.



В свою чергу спікер президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook



ОНОВЛЕНО:



За результатами телефонної розмови Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент України26 квітня провів телефонну розмову із лідером КНРПро це Зеленський повідомив у Twitter «У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», - зазначив глава держави.В свою чергу спікер президента Українина своїй сторінці у Facebook повідомив , що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.ОНОВЛЕНО:За результатами телефонної розмови Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.

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