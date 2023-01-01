Зеленський вперше від початку великої війни поговорив із Сі Цзіньпіном. ОНОВЛЕНО

Зеленський вперше від початку великої війни поговорив із Сі Цзіньпіном. ОНОВЛЕНО
Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», - зазначив глава держави.

В свою чергу спікер президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.

ОНОВЛЕНО:

За результатами телефонної розмови Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.

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Теги: Сі Цзіньпінь, Зеленський, КНР
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