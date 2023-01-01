Зеленський вперше від початку великої війни поговорив із Сі Цзіньпіном. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:53
Президент України Володимир Зеленський 26 квітня провів телефонну розмову із лідером КНР Сі Цзіньпіном.
Про це Зеленський повідомив у Twitter.
«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», - зазначив глава держави.
В свою чергу спікер президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.
ОНОВЛЕНО:
За результатами телефонної розмови Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.
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Про це Зеленський повідомив у Twitter.
«У мене була довга та змістовна телефонна розмова з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що цей дзвінок, а також призначення посла України в КНР дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин», - зазначив глава держави.
В свою чергу спікер президента України Сергій Никифоров на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Зеленський провів майже годинну телефонну розмову із головою КНР.
ОНОВЛЕНО:
За результатами телефонної розмови Китай відправить спеціального представника у справах Євразії в Україну та інші країни для комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання війни в Україні.
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