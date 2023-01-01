У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською

У церкві села Тойкут, що на Волині, вперше пройшла служба українською мовою.Про це повідомляють у Волинській єпархії Православної Церкви України.У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей Іван Бонис. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.Повідомляється, що цей храм був частково знищений у Другу світову війну. Потім його використовували за різними призначеннями, а з роками він став занепадати.«У Тойкуті селяни дуже хотіли мати свою церкву. Тож рішенням парафіяльних зборів 9 травня 2021 року створили Свято-Покровську громаду, яка об’єднує села Воля, Заріччя, Лапні та Любче. 8 липня зареєстрували статут і призначили настоятеля. Проте досі лише освячували вербу, пасхальні страви тощо. За два роки громада відремонтувала й облаштувала тимчасове приміщення для відправ (колишню церкву) і придбала начиння», – йдеться у повідомленні.Нині розробляють документи на початок будівництва.