У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською
Сьогодні, 15:00
У церкві села Тойкут, що на Волині, вперше пройшла служба українською мовою.
Про це повідомляють у Волинській єпархії Православної Церкви України.
У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей Іван Бонис. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.
Повідомляється, що цей храм був частково знищений у Другу світову війну. Потім його використовували за різними призначеннями, а з роками він став занепадати.
«У Тойкуті селяни дуже хотіли мати свою церкву. Тож рішенням парафіяльних зборів 9 травня 2021 року створили Свято-Покровську громаду, яка об’єднує села Воля, Заріччя, Лапні та Любче. 8 липня зареєстрували статут і призначили настоятеля. Проте досі лише освячували вербу, пасхальні страви тощо. За два роки громада відремонтувала й облаштувала тимчасове приміщення для відправ (колишню церкву) і придбала начиння», – йдеться у повідомленні.
Нині розробляють документи на початок будівництва.
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Про це повідомляють у Волинській єпархії Православної Церкви України.
У парафії Покрови Пресвятої Богородиці, що в селі Тойкут Ковельського району, вперше служили Божественну літургію рідною мовою. Очолив її старший декан і настоятель протоієрей Іван Бонис. Співав хор під орудою протоієрея Василя Старевича з села Мощена.
Повідомляється, що цей храм був частково знищений у Другу світову війну. Потім його використовували за різними призначеннями, а з роками він став занепадати.
«У Тойкуті селяни дуже хотіли мати свою церкву. Тож рішенням парафіяльних зборів 9 травня 2021 року створили Свято-Покровську громаду, яка об’єднує села Воля, Заріччя, Лапні та Любче. 8 липня зареєстрували статут і призначили настоятеля. Проте досі лише освячували вербу, пасхальні страви тощо. За два роки громада відремонтувала й облаштувала тимчасове приміщення для відправ (колишню церкву) і придбала начиння», – йдеться у повідомленні.
Нині розробляють документи на початок будівництва.
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