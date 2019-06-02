Співак MONATIK їде до Луцька





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«Завдяки нашим воїнам ЗСУ та сильним і незламним українцям артист зустрінеться зі своїми шанувальниками у Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Сумах, Луцьку та інших наших рідних прекрасних сильних містах України. Вже понад рік артист дає не тільки благодійні концерти, завдяки яким вдалося зібрати більше ніж 600 000 євро на потреби ЗСУ та волонтерів, а також постійно виступає на прифронтових зонах для наших військових, лікарів, працівників освіти, ДТЕК та тих, хто щодня відстоює нашу країну на всіх фронтах», – зазначають орнанізатори.



Крім надзвичайно важливого збору коштів для українців, одним із завдань туру для MONATIK є музична арт терапія.



Тур MONATIK «ART Оборона» проходить за підтримки Центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Саме тому на кожний з концертів артист особисто запрошує воїнів-героїв, що знаходяться на ротації між боями за наші території, а також сім’ї військовополонених і наших волонтерів.



Концерт артиста відбудеться у «Промені» 16 червня о 19:00.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український співак MONATIK їде у Всеукраїнський тур «ART Оборона». Не омине він і свого рідного Луцька.Як повідомляють організатори, основна ціль туру – допомога дітям та сім’ям з деокупованих та прифронтових територій.«Завдяки нашим воїнам ЗСУ та сильним і незламним українцям артист зустрінеться зі своїми шанувальниками у Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Сумах, Луцьку та інших наших рідних прекрасних сильних містах України. Вже понад рік артист дає не тільки благодійні концерти, завдяки яким вдалося зібрати більше ніж 600 000 євро на потреби ЗСУ та волонтерів, а також постійно виступає на прифронтових зонах для наших військових, лікарів, працівників освіти, ДТЕК та тих, хто щодня відстоює нашу країну на всіх фронтах», – зазначають орнанізатори.Крім надзвичайно важливого збору коштів для українців, одним із завдань туру для MONATIK є музична арт терапія.Тур MONATIK «ART Оборона» проходить за підтримки Центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Саме тому на кожний з концертів артист особисто запрошує воїнів-героїв, що знаходяться на ротації між боями за наші території, а також сім’ї військовополонених і наших волонтерів.Концерт артиста відбудеться у «Промені» 16 червня о 19:00.

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