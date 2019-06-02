Співак MONATIK їде до Луцька

Співак MONATIK їде до Луцька
Український співак MONATIK їде у Всеукраїнський тур «ART Оборона». Не омине він і свого рідного Луцька.

Як повідомляють організатори, основна ціль туру – допомога дітям та сім’ям з деокупованих та прифронтових територій.

«Завдяки нашим воїнам ЗСУ та сильним і незламним українцям артист зустрінеться зі своїми шанувальниками у Львові, Івано-Франківську, Полтаві, Запоріжжі, Сумах, Луцьку та інших наших рідних прекрасних сильних містах України. Вже понад рік артист дає не тільки благодійні концерти, завдяки яким вдалося зібрати більше ніж 600 000 євро на потреби ЗСУ та волонтерів, а також постійно виступає на прифронтових зонах для наших військових, лікарів, працівників освіти, ДТЕК та тих, хто щодня відстоює нашу країну на всіх фронтах», – зазначають орнанізатори.

Крім надзвичайно важливого збору коштів для українців, одним із завдань туру для MONATIK є музична арт терапія.

Тур MONATIK «ART Оборона» проходить за підтримки Центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ. Саме тому на кожний з концертів артист особисто запрошує воїнів-героїв, що знаходяться на ротації між боями за наші території, а також сім’ї військовополонених і наших волонтерів.

Концерт артиста відбудеться у «Промені» 16 червня о 19:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: MONATIK, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі
Сьогодні, 16:10
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк
Сьогодні, 15:52
Співак MONATIK їде до Луцька
Сьогодні, 15:50
У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу
Сьогодні, 15:32
У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
MONATIK зворушив прихильників під час грандіозного концерту на «Олімпійському» MONATIK зворушив прихильників під час грандіозного концерту на «Олімпійському»
02 червень, 2019, 11:33
MONATIK дасть великий сольний концерт на «Олімпійському» MONATIK дасть великий сольний концерт на «Олімпійському»
11 липень, 2018, 03:45
У Луцьку із першим сольним концертом виступить співак зі Старовижівщини YAKTAK У Луцьку із першим сольним концертом виступить співак зі Старовижівщини YAKTAK
25 березень, 19:15
Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога» Волинський театр запрошує на концерт «Жінка. Весна. Перемога»
20 лютий, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перевозив в автомобілі амфетамін: лучанин намагався відкупитися від поліцейських за 33 тисячі
Сьогодні, 16:10
 0
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцька – Олександр Гнатюк та Микола Маргасюк
Сьогодні, 15:52
 0
Співак MONATIK їде до Луцька
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцькій громаді дев'ятьом військовослужбовцям виплатять одноразову матеріальну допомогу
Сьогодні, 15:32
 0
У селі на Волині вперше відбулася церковна служба українською
Сьогодні, 15:00
 0
Медіа
відео
1/8