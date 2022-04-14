У центрі Луцька побили неповнолітнього хлопця

У неділю, 23 квітня, на вулиці Лесі Українки у Луцьку побили хлопця.Про церозповіла мама потерпілого.За її словами, подія трапилася близько 21–22 години навпроти магазину «7/23», що біля «Зосі». Зауважує, що перехожі надали хлопцю домедичну допомогу й фактично врятували життя. Жінка щиро дякує тим, хто допоміг сину, та просить свідків відгукнутися за мобільним номеромЗа словами матері потерпілого, причина сутички – ревнощі. Жінка вже написала заяву в правоохоронні органи. Речниця Головного управління Нацполіції у Волинської областіцю інформацію підтвердила. Утім, заперечує те, що є необхідність у свідках, оскільки і їх, і потерпілого поліцейські вже допитали і, мовляв, мають інформацію про зловмисника.Вона розповіла, що, як повідомив 17-річний потерпілий, невідома особа вдарила його в голову. Поліцейські з’ясували, що завдав тілесних ушкоджень 18-річний мешканець села Княгининок. Відомості за цим фактом зареєстрували до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження – саме його зафіксувала судово-медична експертиза.Пізніше, розповідає Ольга Бузулук, потерпілого допитали в присутності дорослих, попередньо, конфлікт виник через раптове непорозуміння. Провели слідчий експеримент і виконано всі необхідні процесуальні дії.Всі учасники і очевидці встановлені та опитані, запевняють у поліції.У найближчу добу хлопцеві, що завдав удар, оголосять про підозру.