На Волині поліцейський склав фейкові адмінпостанови на 36 неіснуючих громадян





Про це йдеться у вироку суду від 24 квітня, - пише



Обвинувачений працював у патрульній поліції. З метою штучного завищення показників своєї діяльності він вносив у документи неправдиву інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності неіснуючих громадян, вказуючи недостовірні анкетні дані. Це він робив у період з кінця листопада 2021-го і до 22 лютого 2022 року.



Після вторгнення військ РФ в Україну і деякої паузи поліцейський повернувся до своїх махінацій наприкінці червня минулого року і займався цим до середини липня. Загалом він склав фейкові адмінпостанови на 36 осіб. Неіснуючих громадян зазвичай притягували до відповідальності за куріння сигарет, розпивання пива і крики чи співи у вечірній час у публічних місцях, наприклад, на зупинці транспорту.



Підроблені постанови обвинувачений передавав черговим працівникам поліції, які, нічого не підозрюючи, вносили дані про виявлені порушенні до системи «Інформаційний портал Національної полації України».



У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, розкаявся у скоєному. Суд врахував його молодий вік і відсутність судимостей, позитивні характеристики.



За сукупністю злочинів поліцейському призначили три роки позбавлення волі із забороною на один рік обіймати будь які посади в правоохоронних органах. Водночас засудженого звільнили від відбування основного покарання із випробувальним строком один рік.

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