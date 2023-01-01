Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка

Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка
Сьогодні, 26 квітня, на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв: Романа Тивонюка з Нововолинська та Володимира Дацюка з Литовезької громади.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Зустріч - на в‘їзді в місто о 17:00.

"Коридором шани проводимо Захисників до майдану Незалежності. О 17:30 на центральній площі відбудеться панахида і прощання.

Кортеж з тілом Романа Тивонюка проводимо до під’їзду його будинку за адресою: вулиця Винниченка, 2, де відбудеться прощання, а далі в Успенський монастир (с. Низкиничі).

Кортеж з тілом Володимира Дацюка після панахиди в центрі міста проводимо відразу в Успенський монастир (с. Низкиничі).

У четвер, 27 квітня, за бажанням родин загиблих, в Успенському монастирі об 11:00 розпочнеться панахида за обома Героями.

Чин погребіння Романа Тивонюка відбудеться на верхньому кладовищі біля монастиря, Володимира Дацюка - на кладовищі села Кречів", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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