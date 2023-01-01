Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка

Романа Тивонюка з Нововолинська та Володимира Дацюка з Литовезької громади.



Про це Борис Карпус.



Зустріч - на в‘їзді в місто о 17:00.



"Коридором шани проводимо Захисників до майдану Незалежності. О 17:30 на центральній площі відбудеться панахида і прощання.



Кортеж з тілом Романа Тивонюка проводимо до під’їзду його будинку за адресою: вулиця Винниченка, 2, де відбудеться прощання, а далі в Успенський монастир (с. Низкиничі).



Кортеж з тілом Володимира Дацюка після панахиди в центрі міста проводимо відразу в Успенський монастир (с. Низкиничі).



У четвер, 27 квітня, за бажанням родин загиблих, в Успенському монастирі об 11:00 розпочнеться панахида за обома Героями.



Чин погребіння Романа Тивонюка відбудеться на верхньому кладовищі біля монастиря, Володимира Дацюка - на кладовищі села Кречів", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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