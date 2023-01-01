Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка
Сьогодні, 13:45
Сьогодні, 26 квітня, на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв: Романа Тивонюка з Нововолинська та Володимира Дацюка з Литовезької громади.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зустріч - на в‘їзді в місто о 17:00.
"Коридором шани проводимо Захисників до майдану Незалежності. О 17:30 на центральній площі відбудеться панахида і прощання.
Кортеж з тілом Романа Тивонюка проводимо до під’їзду його будинку за адресою: вулиця Винниченка, 2, де відбудеться прощання, а далі в Успенський монастир (с. Низкиничі).
Кортеж з тілом Володимира Дацюка після панахиди в центрі міста проводимо відразу в Успенський монастир (с. Низкиничі).
У четвер, 27 квітня, за бажанням родин загиблих, в Успенському монастирі об 11:00 розпочнеться панахида за обома Героями.
Чин погребіння Романа Тивонюка відбудеться на верхньому кладовищі біля монастиря, Володимира Дацюка - на кладовищі села Кречів", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Зустріч - на в‘їзді в місто о 17:00.
"Коридором шани проводимо Захисників до майдану Незалежності. О 17:30 на центральній площі відбудеться панахида і прощання.
Кортеж з тілом Романа Тивонюка проводимо до під’їзду його будинку за адресою: вулиця Винниченка, 2, де відбудеться прощання, а далі в Успенський монастир (с. Низкиничі).
Кортеж з тілом Володимира Дацюка після панахиди в центрі міста проводимо відразу в Успенський монастир (с. Низкиничі).
У четвер, 27 квітня, за бажанням родин загиблих, в Успенському монастирі об 11:00 розпочнеться панахида за обома Героями.
Чин погребіння Романа Тивонюка відбудеться на верхньому кладовищі біля монастиря, Володимира Дацюка - на кладовищі села Кречів", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу
Сьогодні, 14:20
Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка
Сьогодні, 13:45
Завтра, 27 квітня, Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Сьогодні, 13:15
Медіа