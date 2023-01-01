Стало відомо, що Patriot прикриватимуть від ударів РФ у першу чергу

Юрій Ігнат.



Завданням американських батарей ППО залишається прикриття об'єктів критичної інфраструктури, пише



"Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять. Це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами РФ). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків", - сказав Ігнат.



Водночас, додав Ігнат, рішення щодо прикриття неба від С-300 теж може бути ухвалене: "Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, це не є раціональне рішення на сьогоднішній день".



Зона ураження С-300 становить 150 км по балістичній траєкторії, однак ракети з такої відстані б'ють неточно. "Тому з близько 100 км - від 50 до 100 км, - звідки ведеться бойова робота 300-ками, думаю, їх можна діставати іншими засобами. І це буде значно ефективніше, ніж застосування саме Patriot", - пояснив Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Patriot покликані збивати балістичні ракети, водночас використання цих систем для знищення ракет С-300 на підльоті, наприклад, до Харкова, не є раціональним рішенням, зауважив спікер ВПСЗавданням американських батарей ППО залишається прикриття об'єктів критичної інфраструктури, пише УНІАН "Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять. Це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал нашим європейським партнерам, що тут безпека не лише України, а і Європи. Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами РФ). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків", - сказав Ігнат.Водночас, додав Ігнат, рішення щодо прикриття неба від С-300 теж може бути ухвалене: "Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, це не є раціональне рішення на сьогоднішній день".Зона ураження С-300 становить 150 км по балістичній траєкторії, однак ракети з такої відстані б'ють неточно. "Тому з близько 100 км - від 50 до 100 км, - звідки ведеться бойова робота 300-ками, думаю, їх можна діставати іншими засобами. І це буде значно ефективніше, ніж застосування саме Patriot", - пояснив Ігнат.

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