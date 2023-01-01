Завтра, 27 квітня, Луцьк прощатиметься з трьома Героями

Завтра, 27 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині прощатимуться з військовослужбовцямитаПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.Цього ж дня у Свято-Петро-Павлівському храмі (вул. Рівненська, 50 б) о 13 годині відбудеться відспівування військовослужбовця. Його поховають на кладовищі, що поруч з церквою.Федорович Михайло Володимирович (08.03.1967 року народження) загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.Кірік Костянтин Костянтинович (16.08.1966 року народження) загинув 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області.Черевко Андрій Володимирович (26.10.1984 року народження) загинув 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області.