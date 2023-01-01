Завтра, 27 квітня, Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Сьогодні, 13:15
Завтра, 27 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині прощатимуться з військовослужбовцями Костянтином Кіріком та Михайлом Федоровичем.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Цього ж дня у Свято-Петро-Павлівському храмі (вул. Рівненська, 50 б) о 13 годині відбудеться відспівування військовослужбовця Андрія Черевка. Його поховають на кладовищі, що поруч з церквою.
Федорович Михайло Володимирович (08.03.1967 року народження) загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Кірік Костянтин Костянтинович (16.08.1966 року народження) загинув 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області.
Черевко Андрій Володимирович (26.10.1984 року народження) загинув 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Цього ж дня у Свято-Петро-Павлівському храмі (вул. Рівненська, 50 б) о 13 годині відбудеться відспівування військовослужбовця Андрія Черевка. Його поховають на кладовищі, що поруч з церквою.
Федорович Михайло Володимирович (08.03.1967 року народження) загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Кірік Костянтин Костянтинович (16.08.1966 року народження) загинув 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області.
Черевко Андрій Володимирович (26.10.1984 року народження) загинув 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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