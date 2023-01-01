Завтра, 27 квітня, Луцьк прощатиметься з трьома Героями

Завтра, 27 квітня, Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Завтра, 27 квітня, у Кафедральному соборі Святої Трійці о 10.30 годині прощатимуться з військовослужбовцями Костянтином Кіріком та Михайлом Федоровичем.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Поховають Героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Цього ж дня у Свято-Петро-Павлівському храмі (вул. Рівненська, 50 б) о 13 годині відбудеться відспівування військовослужбовця Андрія Черевка. Його поховають на кладовищі, що поруч з церквою.

Федорович Михайло Володимирович (08.03.1967 року народження) загинув 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Кірік Костянтин Костянтинович (16.08.1966 року народження) загинув 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області.

Черевко Андрій Володимирович (26.10.1984 року народження) загинув 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка
Сьогодні, 13:45
Стало відомо, що Patriot прикриватимуть від ударів РФ у першу чергу
Сьогодні, 13:31
Завтра, 27 квітня, Луцьк прощатиметься з трьома Героями
Сьогодні, 13:15
Kalibri – оптовий продаж трендових дитячих іграшок*
Сьогодні, 13:13
У Луцьку на допомогу переселенцям виділили 300 тисяч гривень
Сьогодні, 12:59
Схожі новини
Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка
Сьогодні, 13:45
На Донеччині загинув Герой з Луцька Костянтин Кірік На Донеччині загинув Герой з Луцька Костянтин Кірік
25 квітень, 12:11
На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук На Донеччині загинув 23-річний Герой з Волині Володимир Прокопчук
25 квітень, 10:00
На війні загинув Герой з Волині Роман Тивонюк На війні загинув Герой з Волині Роман Тивонюк
24 квітень, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька побили неповнолітнього хлопця
Сьогодні, 14:41
 0
Українські прикордонники вмикають білорусам повітряну тривогу
Сьогодні, 14:20
 0
На Волині поліцейський склав фейкові адмінпостанови на 36 неіснуючих громадян
Сьогодні, 14:00
 0
Сьогодні на Волині зустрінуть двох загиблих Героїв Володимира Дацюка та Романа Тивонюка
Сьогодні, 13:45
 0
Стало відомо, що Patriot прикриватимуть від ударів РФ у першу чергу
Сьогодні, 13:31
 0
Медіа
відео
1/8