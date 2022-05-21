У Луцьку на допомогу переселенцям виділили 300 тисяч гривень
Сьогодні, 12:59
У Луцьку виділили 300 тисяч гривень на підтримку внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.
Відповідне рішення прийняли під час сесії міської ради, - інформує Конкурент.
Сьогодні, 26 квітня, депутати Луцькради ухвалили проєкт рішення в якому здійснили перерозподіл видатків для реалізації Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Обранці громади вирішили зменшити видатки на програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в сумі 300 000 гривень. Ці гроші витратять на підтримку переселенців.
Нагадаємо: з 19 по 24 квітня у Волинській області розселили 65 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 77 391 вимушено евакуйовану особу.
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Відповідне рішення прийняли під час сесії міської ради, - інформує Конкурент.
Сьогодні, 26 квітня, депутати Луцькради ухвалили проєкт рішення в якому здійснили перерозподіл видатків для реалізації Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Обранці громади вирішили зменшити видатки на програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в сумі 300 000 гривень. Ці гроші витратять на підтримку переселенців.
Нагадаємо: з 19 по 24 квітня у Волинській області розселили 65 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 77 391 вимушено евакуйовану особу.
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