У Луцьку на допомогу переселенцям виділили 300 тисяч гривень

У Луцьку на допомогу переселенцям виділили 300 тисяч гривень
У Луцьку виділили 300 тисяч гривень на підтримку внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб.

Відповідне рішення прийняли під час сесії міської ради, - інформує Конкурент.

Сьогодні, 26 квітня, депутати Луцькради ухвалили проєкт рішення в якому здійснили перерозподіл видатків для реалізації Програми надання інтегрованих соціальних послуг для сімей, дітей та молоді Луцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Обранці громади вирішили зменшити видатки на програми і заходи центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в сумі 300 000 гривень. Ці гроші витратять на підтримку переселенців.

Нагадаємо: з 19 по 24 квітня у Волинській області розселили 65 внутрішніх переселенців. Загалом Волинь прийняла 77 391 вимушено евакуйовану особу.

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Теги: переселенці, допомога, Волинь
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