Луцькрада вдруге звернулася до президента і ВР із проханням заборонити діяльність УПЦ МП





Про це



Рішення підтримали одноголосно. "За" проголосували 36 обранців.



Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, депутати просять президента і Верховну Раду у найкоротші терміни прийняти відповідні зміни до законодавства України та заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.



Також депутати доручили Департаменту містобудування провести інвентаризацію пам'яток та земель, які перебувають у володінні УПЦ МП, та розірвати договори користування цими об'єктами. Рішення про розірвання договорів депутати планують ухвалити на наступній сесії.



Нагадаємо, що 30 листопада 2022-го року



11 квітня 2023-го під час засідання сесії Волиньради 54 депутати



19 квітня таке ж рішення ухвалили у Нововолинській громаді. 21 квітня за заборону виступили також депутати Володимирської міської ради. На сесії вирішили припинити право постійного користування земельними ділянками Свято-Успенському кафедральному собору, управлінню Володимир-Волинської єпархії Української Православної церкви, а також громаді Свято-Миколаївської церкви.



На Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Від початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 квітня під час чергової сесії Луцької міської ради депутати ухвалили рішення "Про зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату".Про це передає кореспондент Суспільного.Рішення підтримали одноголосно. "За" проголосували 36 обранців.Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, депутати просять президента і Верховну Раду у найкоротші терміни прийняти відповідні зміни до законодавства України та заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.Також депутати доручили Департаменту містобудування провести інвентаризацію пам'яток та земель, які перебувають у володінні УПЦ МП, та розірвати договори користування цими об'єктами. Рішення про розірвання договорів депутати планують ухвалити на наступній сесії.Нагадаємо, що 30 листопада 2022-го року депутати Луцькради підтримали звернення до центральних органів влади щодо заборони Української православної церкви московського патріархату на території України.11 квітня 2023-го під час засідання сесії Волиньради 54 депутати проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області.19 квітня таке ж рішення ухвалили у Нововолинській громаді. 21 квітня за заборону виступили також депутати Володимирської міської ради. На сесії вирішили припинити право постійного користування земельними ділянками Свято-Успенському кафедральному собору, управлінню Володимир-Волинської єпархії Української Православної церкви, а також громаді Свято-Миколаївської церкви.На Волині зареєстровано 523 релігійні громади УПЦ МП. Від початку повномасштабної війни 49 парафій перейшли до ПЦУ.

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