У батальйоні «Луцьк» – новий керівник
Сьогодні, 12:06
Луцька міська рада призначила нового командира добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1. Ним став депутат і голова фракції «Слуга народу» у Луцькій міській раді Роман Бондарук.
Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, - інформує Конкурент.
Призначити Бондарука вирішили за результатами зборів членів добровольчого формування, які відбулися ще п'ятого квітня. Новий командир розповів депутатам про успіхи, які досягло добровольче формування з початку повномасштабного вторгнення.
«ДФТГ було створене на початку великої війни. Зараз ми охороняємо критичні завдання по оборонні інфраструктури у місті. Ми одними з перших стали на захист державного кордону. У нас є склад з бойовим досвідом та навчальний тренувальний центр Тернове поле, яке тренує та навчає усіх охочих. Там є іноземні інструктори, які діляться з нашими бійцями своїм досвідом», - зазначає Роман Бондарук.
Зауважимо, раніше батальйон «Луцьк» очолював Олександр Тиводар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, - інформує Конкурент.
Призначити Бондарука вирішили за результатами зборів членів добровольчого формування, які відбулися ще п'ятого квітня. Новий командир розповів депутатам про успіхи, які досягло добровольче формування з початку повномасштабного вторгнення.
«ДФТГ було створене на початку великої війни. Зараз ми охороняємо критичні завдання по оборонні інфраструктури у місті. Ми одними з перших стали на захист державного кордону. У нас є склад з бойовим досвідом та навчальний тренувальний центр Тернове поле, яке тренує та навчає усіх охочих. Там є іноземні інструктори, які діляться з нашими бійцями своїм досвідом», - зазначає Роман Бондарук.
Зауважимо, раніше батальйон «Луцьк» очолював Олександр Тиводар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на допомогу переселенцям виділили 300 тисяч гривень
Сьогодні, 12:59
Луцькрада вдруге звернулася до президента і ВР із проханням заборонити діяльність УПЦ МП
Сьогодні, 12:27
У батальйоні «Луцьк» – новий керівник
Сьогодні, 12:06
Волинський драмтеатр запрошує на прем'єрні покази феєрії
Сьогодні, 12:00
На Волині затримали водійку з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
Медіа