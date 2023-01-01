У батальйоні «Луцьк» – новий керівник

Роман Бондарук.



Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, - інформує



Призначити Бондарука вирішили за результатами зборів членів добровольчого формування, які відбулися ще п'ятого квітня. Новий командир розповів депутатам про успіхи, які досягло добровольче формування з початку повномасштабного вторгнення.



«ДФТГ було створене на початку великої війни. Зараз ми охороняємо критичні завдання по оборонні інфраструктури у місті. Ми одними з перших стали на захист державного кордону. У нас є склад з бойовим досвідом та навчальний тренувальний центр Тернове поле, яке тренує та навчає усіх охочих. Там є іноземні інструктори, які діляться з нашими бійцями своїм досвідом», - зазначає Роман Бондарук.



Зауважимо, раніше батальйон «Луцьк» очолював Олександр Тиводар.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міська рада призначила нового командира добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1. Ним став депутат і голова фракції «Слуга народу» у Луцькій міській радіВідповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, - інформує Конкурент. Призначити Бондарука вирішили за результатами зборів членів добровольчого формування, які відбулися ще п'ятого квітня. Новий командир розповів депутатам про успіхи, які досягло добровольче формування з початку повномасштабного вторгнення.«ДФТГ було створене на початку великої війни. Зараз ми охороняємо критичні завдання по оборонні інфраструктури у місті. Ми одними з перших стали на захист державного кордону. У нас є склад з бойовим досвідом та навчальний тренувальний центр Тернове поле, яке тренує та навчає усіх охочих. Там є іноземні інструктори, які діляться з нашими бійцями своїм досвідом», - зазначає Роман Бондарук.Зауважимо, раніше батальйон «Луцьк» очолював

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