У батальйоні «Луцьк» – новий керівник

У батальйоні «Луцьк» – новий керівник
Луцька міська рада призначила нового командира добровольчого формування Луцької міської територіальної громади №1. Ним став депутат і голова фракції «Слуга народу» у Луцькій міській раді Роман Бондарук.

Відповідне рішення ухвалили під час сесії міської ради, - інформує Конкурент.

Призначити Бондарука вирішили за результатами зборів членів добровольчого формування, які відбулися ще п'ятого квітня. Новий командир розповів депутатам про успіхи, які досягло добровольче формування з початку повномасштабного вторгнення.

«ДФТГ було створене на початку великої війни. Зараз ми охороняємо критичні завдання по оборонні інфраструктури у місті. Ми одними з перших стали на захист державного кордону. У нас є склад з бойовим досвідом та навчальний тренувальний центр Тернове поле, яке тренує та навчає усіх охочих. Там є іноземні інструктори, які діляться з нашими бійцями своїм досвідом», - зазначає Роман Бондарук.

Зауважимо, раніше батальйон «Луцьк» очолював Олександр Тиводар.


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