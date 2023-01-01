Волинський драмтеатр запрошує на прем'єрні покази феєрії
Сьогодні, 12:00
У Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка продовжують прем'єрні покази. У травні на маленьких глядачів чекає весела феєрія «Казковий день Лілеї».
Про це пишуть на сторінці театру.
«Маємо приємні новини у вашу стрічку!
А особливо це порадує наших наймолодших глядачів. Менше, ніж за два тижні, 7 та 13 травня, запрошуємо на прем'єрні покази веселої феєрії!» – йдеться у дописі.
Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця інтерактивна феєрія за мотивами казок світу (режисер-постановник Павло Гарбуз) не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.
«Головна героїня та гості її особливої події уже чекають зустрічі з вами», – додають у театрі.
Квитки доступні на сайті https://bit.ly/3Zdaazl,
або за вказаними номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303.
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Про це пишуть на сторінці театру.
«Маємо приємні новини у вашу стрічку!
А особливо це порадує наших наймолодших глядачів. Менше, ніж за два тижні, 7 та 13 травня, запрошуємо на прем'єрні покази веселої феєрії!» – йдеться у дописі.
Що робити, коли сім'я псує всі мрії? Коли родина вирішує, як маєш виглядати, і решту важливих запитань? Ця інтерактивна феєрія за мотивами казок світу (режисер-постановник Павло Гарбуз) не дає порад, як діяти, коли найближчі не зважають на бачення іншого. Ця постановка – це історія одного вдалого святкування та непокорі звичкам елітної родини, що псують життя підростаючого покоління. Це приклад, як зробити крок назустріч змінам, прагнення до досягнень, про спробу пошуку справжнього себе у оточуючому світі.
«Головна героїня та гості її особливої події уже чекають зустрічі з вами», – додають у театрі.
Квитки доступні на сайті https://bit.ly/3Zdaazl,
або за вказаними номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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