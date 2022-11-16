На Волині затримали водійку з підробленими документами
Сьогодні, 11:52
На Волині водійське посвідчення з ознаками підробки виявили у 22-річної водійки Jeep Wrangler.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це днями, коли патрульні здійснювали контроль швидкості за допомогою TruCAM поблизу населеного пункту Піддубці, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Інспектори зупинили транспортний засіб за перевищення швидкості, однак під час перевірки посвідчення водія стало зрозуміло, що воно має ознаки підробки. По-перше, документ не був зареєстрований в спеціальних поліцейських базах. До того ж було встановлено, що керманичка ніколи не отримувала водійське посвідчення у законному порядку.
Оскільки такі дії громадянки несуть кримінальний характер, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Нині, за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження.
Тим часом патрульні винесли на водійку об'єднану постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сталося це днями, коли патрульні здійснювали контроль швидкості за допомогою TruCAM поблизу населеного пункту Піддубці, що на автодорозі Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне. Інспектори зупинили транспортний засіб за перевищення швидкості, однак під час перевірки посвідчення водія стало зрозуміло, що воно має ознаки підробки. По-перше, документ не був зареєстрований в спеціальних поліцейських базах. До того ж було встановлено, що керманичка ніколи не отримувала водійське посвідчення у законному порядку.
Оскільки такі дії громадянки несуть кримінальний характер, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Нині, за цим фактом уже відкрили кримінальне провадження.
Тим часом патрульні винесли на водійку об'єднану постанову за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) та ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.
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