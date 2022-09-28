У скільки мільярдів доларів оцінили вартість корисних копалин у Волинській області

У скільки мільярдів доларів оцінили вартість корисних копалин у Волинській області
Загальна вартість корисних копалин України становить 14,8 трильйона доларів. Що стосується власне Волині, то тут поклади корисних копалин оцінюють орієнтовно у 46 мільярдів доларів.

Про це йдеться в оцінці Forbes.

«Природні ресурси – один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн», – йдеться в інформації.

На початок 2005 року ро­звідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних екс­пертів – понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці $7–10 трлн.

Наразі ж ця сума зросла майже до $15 трлн. Понад 70% загальної суми припада­ють лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

В загальній вартості корисних копалин 62% за­безпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 млрд тонн.



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Теги: корисні копалини
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