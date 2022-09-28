У скільки мільярдів доларів оцінили вартість корисних копалин у Волинській області
Сьогодні, 11:24
Загальна вартість корисних копалин України становить 14,8 трильйона доларів. Що стосується власне Волині, то тут поклади корисних копалин оцінюють орієнтовно у 46 мільярдів доларів.
Про це йдеться в оцінці Forbes.
«Природні ресурси – один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн», – йдеться в інформації.
На початок 2005 року розвідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних експертів – понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці $7–10 трлн.
Наразі ж ця сума зросла майже до $15 трлн. Понад 70% загальної суми припадають лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.
В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 млрд тонн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться в оцінці Forbes.
«Природні ресурси – один із важливих факторів російської військової агресії, який часто залишається поза увагою. Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн», – йдеться в інформації.
На початок 2005 року розвідані запаси оцінювалися в урядових документах як «$150 000 на душу населення, а за оцінками західних експертів – понад $200 000», що відповідало сукупній оцінці $7–10 трлн.
Наразі ж ця сума зросла майже до $15 трлн. Понад 70% загальної суми припадають лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.
В загальній вартості корисних копалин 62% забезпечує кам’яне вугілля, 14% – залізна руда, кожен з інших активів – менше 5%. Загальний обсяг корисних копалин становить 111 млрд тонн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У скільки мільярдів доларів оцінили вартість корисних копалин у Волинській області
Сьогодні, 11:24
Поліція з’ясовує обставини загибелі чоловіка, на якого під час лісозаготівлі впало дерево
Сьогодні, 11:16
Чим відрізняється професійний клінінг від прибирання самотужки*
Сьогодні, 11:07
На Волині – перший цьогоріч випадок ботулізму
Сьогодні, 10:53
Медіа